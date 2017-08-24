Gallup: Армения - одно из немногих государств постсоветского пространства, позитивно настроенных по отношению к беженцам

Армения - одно из немногих государств бывшего Советского Союза, позитивно настроенных по отношению к беженцам. Во всяком случае, об этом свидетельствует последний опрос Gallup.

Эксперты авторитетной организации задали людям в 138 странах мира несколько вопросов, например, «Хорошо ли, что рядом с вами живут иммигранты?» или «Как вы относитесь к тому факту, что один из них может жениться или выйти замуж за вашего близкого родственника?». При этом, среди 138 стран наиболее недоброжелательное отношение к иммигрантам было зафиксировано на пространстве СНГ.

К примеру, Россия из возможных 9 баллов набрала 2,6, что примерно в два раза меньше среднего показателя по всему миру.

Исключением в этом ряду являются лишь Армения и Туркменистан, которые своим позитивным настроем в отношении беженцев превосходят не только страны бывшего СССР, но и ряд европейских стран.

Исследование выявило, что ряд европейских стран, которых непосредственно коснулся последний поток мигрантов, вовсе не готовы видеть их в роли соседа или возможного родственника.

Список наименее благожелательных к мигрантам стран мира возглавляют Македония, Черногория, Венгрия, Сербия и Израиль. В первую десятку входят также Словакия и Чехия, которые выступают против политики официального Брюсселя, отказываясь открывать свои двери для беженцев с Ближнего Востока. С другой стороны, исследование свидетельствует о том, что позитивное отношение к беженцам совсем не зависит от экономической ситуации и обеспеченности страны.

В десятку стран, радушно принимающих мигрантов, в частности, входят самые бедные государства планеты: Руанда, Сьерра-Леоне, Нигерия и Мали.

В целом, самой доброжелательной по отношению к беженцам страной в мире является Исландия, за которой следуют Новая Зеландия, Австралия, Швеция и Ирландия.

Исследование также показало, что среди наиболее доброжелательных по отношению к мигрантам людей, как правило, большое число составляют молодежь, люди с высшим образованием и жители городов. В этом плане, однако, выделяются страны СНГ, где, за исключением Армении и Туркменистана, готовность принять мигрантов так или иначе низка, независимо от образования, возраста, дохода и места жительства опрошенных.