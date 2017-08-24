Президент Армении: Туркменистан - надежный партнер

«Туркменистан является надежным партнером, и мы заинтересованы в том, чтобы активно развивать отношения между нашими государствами, для чего есть все возможности». Об этом сегодня заявил президент Армении Серж Саргсян, принимая в Ереване находящегося в армянской столице с официальным визитом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, встреча глав двух государств состоялась в резиденции президента Сержа Саргсяна.

«Рад, что вы сегодня находитесь в Армении. Ваш визит – значимое событие, и он проходит в преддверии 25-летия установления дипломатических связей между нашими странами», - в ходе встречи отметил президент Армении.

Серж Саргсян добавил: «Мы активно общаемся, и я очень рад, что сегодня у нас есть возможность поговорить о наших будущих программах».

В свою очередь, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Сержа Саргсяна за теплые слова и приглашение посетить страну.

«В этом году, а точнее 9 октября, исполняется 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Хотел бы сказать, что в течение этих лет была проделана большая работа в деле развития политических, торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей между Туркменистаном и Арменией. Самое важное это то, что данный визит придает новый импульс взаимодействию, выявляя новые возможности и перспективы взаимоотношений», - подчеркнул Бердымухамедов.

Он добавил, что Туркменистан сегодня обладает большим торгово-экономическим потенциалом.

«Таким же потенциалом обладаете и вы. Думаю, мы можем использовать это в различных направлениях. В первую очередь это касается торговых, энергетических, сельскохозяйственных, здравоохранительных вопросов», - добавил Бердымухамедов.

По словам президента Туркменистана, страны многое объединяет также в плане гуманитарных связей. «Наши отношения начинаются еще со средних веков. Отрадно, что мы продолжаем это и по сей день, являясь примером для последующих поколений наших государств», - отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

Отметим, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов находится в Армении по приглашению Сержа Саргсяна.