Обзор прессы за 24 августа

В центре внимания армянской прессы встреча президентов России и Армении, Владимира Путина и Сержа Саргсяна.

Корреспондент газеты «Айкакан жаманак» побеседовал с политологом Рубеном Меграбяном. По его мнению, встреча Путин-Саргсян была обусловлена необходимостью сверить позиции, поскольку изменилась ситуация. «Наложенные на Россию санкции являются беспрецедентными. Кроме того, Россия совершила шаги, которыми поставила себя в еще более тяжелое положение. Один из примеров этого – сокращение числа дипломатического корпуса США в России. Следовательно, в этой изменившейся ситуации с учетом того, что Армения планирует подписание соглашения с Евросоюзом, должны быть внесены коррективы. Стороны сегодня должны понять, что хочет противоположная сторона, и как она представляет себе дальнейшие развития», - говорит Рубен Меграбян.

Корреспондент газеты «Аравот» побеседовал с политологом Ануш Седракян. По ее мнению, по результатам встречи Путин-Саргсян в позиции армянской стороны ничего не изменится, потому что для этого нужно три вещи: «Экономическая и энергетическая независимость, все возможности которой мы до сих пор мы отрицаем, восприятие суверенитета, чего наше политическое руководство не имеет, и определенное решение карабахского вопроса, чего до сих пор не произошло».