Таможенный договор Турция-ЕАЭС «не выгоден Армении»

По мнению политолога Степана Григоряна, Армении не выгодно подписание таможенного соглашения между Турцией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

По его словам, если цели Турции серьезны, Армения должна использовать право вето, чтобы не допустить подписания подобного соглашения.

О планах подписания таможенного соглашения с ЕАЭС в конце прошлой недели, согласно РИА Новости, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. В то же время, турецкий министр сказал, что они не нарушат соответствующее соглашение с Евросоюзом.

Армения стала полноправным членом ЕАЭС со 2 января 2015 года. В объединение входят также Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

«Даже если они будут серьезно интегрироваться в таможенную систему России, они поставят вопрос о том, что [армяно-турецкая граница] не должна быть открыта. В этом случае нам вообще не нужно, чтобы Турция туда вошла. Скажу больше, даже эту ситуацию Турция попытается использовать в вопросе Карабаха в пользу Азербайджана. Скажет: хорошо, если мы согласимся, тогда вы должны будете сдать территории», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Степан Григорян.

По словам политолога, даже в том случае, если Турция согласится открыть армяно-турецкую границу сразу же после подписания таможенного соглашения, необходимо просчитать, выгодно ли это Армении.

Напомним,Турция закрыла границу с Арменией в 1993 году.

«Экономика Турции, действительно, значительно более развитая, чем российская или армянская. Это не такой уж большой секрет. И очевидно, что если они выйдут на наш рынок на равных, то и та маленькая ниша, которая еще есть на рынке России для товаров из Армении, закроется», - прогнозирует Григорян.

Он, однако, считает, что, говоря о таможенном соглашении с ЕАЭС, Турция занимается шантажом: «С одной стороны, Турция хочет делать то, что захочет, с другой стороны, хочет работать с Евросоюзом. Ясно, что Евросоюз этого не потерпит. Не исключаю, что Турция делает этот шаг, чтобы показать: вот, вы к нам плохо относитесь, а мы пойдем в сторону России. Это классический шантаж».

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя в беседе с «Арменпресс» заявление о том, что Турция хочет присоединиться к таможенному пространству Евразийского экономического союза, сказал: «Прежде всего, возможность присоединения к таможенному пространству ЕАЭС не предусмотрена договором о ЕАЭС. Более того, смешно, когда о присоединении к таможенному пространству ЕАЭС говорит Турция, которая в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу - единственную сухопутную границу между Турцией и таможенным пространством ЕАЭС».