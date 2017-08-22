Число занятых в сельском хозяйстве за четыре года сократилось почти на 100 тысяч

Несмотря на официально регистрируемый на протяжении многих лет высокий рост в сфере сельского хозяйства Армении, выясняется, что, согласно тем же официальным данным, всего за последние четыре года число занятых в сельском хозяйстве значительно сократилось.

По данным, опубликованным на днях Национальной статистической службой РА, число занятых в сельском хозяйстве за 2012-2016 гг. сократилось примерно на 100 тысяч. Если в 2012 году в сельском хозяйстве было занято 437,2 тыс. человек, то в 2016 году - 338,1 тыс. Снижение составило 22,7%.

Эти цифры особенно обращают на себя внимание на фоне высокого роста, официально зарегистрированного в сфере сельского хозяйства за тот же период. Согласно Национальной статистической службе, если в 2012-2016 гг. среднегодовой рост экономики страны составлял 3,5%, то среднегодовой рост в сфере сельского хозяйства за тот же период был заметно выше - 6,3%.

Фактически, ежегодно показывающая подобный рост сфера всего за четыре года потеряла почти одну четверть от числа занятых в ней людей.

Министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян на днях в ходе «Фейсбуковской пресс-конференции» в эфире «Азатутюн ТВ», представляя осуществляемые в веренной ему сфере программы правительства, в то же время признал: «Реальная ситуация сегодня для сельчанина очень трудная. Он оказался один на поле, где он сам решает, что сеять, затем сам решает, по каким ценам продавать, затем сам решает, кому продавать. И потом он должен идти за этими деньгами и получить их от покупателя».

Объем урожая плодово-ягодных культур и урожайность значительно сократились

По данным Национальной статистической службы, в 2012-2016 гг. заметно сократился и объем урожая плодов и ягод, считающихся важными для сельского хозяйства Армении. В 2012 году урожай плодово-ягодных культур составил 331,7 тыс. тонн, в 2016 году - 242,6 тыс. тонн или на 26,9% меньше. Отдельно представлены данные по винограду: в 2012 году урожай винограда составил 241,4 тыс. тонн, в 2016 году - 178,8 тыс. тонн или на 26% меньше.

В предыдущие годы сократился не только объем урожая плодов и ягод, но и урожайность. Например, в 2012 году с одного гектара было собрано 97 центнеров плодов и ягод, а в 2016 году - 66,1 центнера. В случае винограда в 2012 году с одного гектара было собрано 151,3 центнера, в 2016 году - 110 центнеров. В первом случае снижение составило 31,9%, во втором - 27,3%.

Во время вышеупомянутой «Фейсбуковской пресс-конференции» один из пользователей- фермеров задал министру сельского хозяйства вопрос: «Села разрушаются. Что намерен сделать министр сельского хозяйства, чтобы села строились, а не разрушались. Людей в селах уже не осталось, все уезжают. Все дорого: вода, удобрения, солярка. В селах не осталось людей, все разъехались. Я купил сыну дом в селе, но сегодня он закрыт, сын уехал в Россию. Что это значит? Мы хотим строить села, строить Армению, но только разрушаем все села. Армения будет разрушена не с разрушением городов, а с разрушением сел».

Министр на это ответил: «Я согласен, что село держит город, и мы сделаем все, чтобы сельское хозяйство развивалось, чтобы сельчанин жил лучше и село развивалось, но, в то же время, когда слушаешь сельчанина – удобрения дорогие, дизельное топливо дорогое, купил дом для сына, а сын уезжает… когда слышишь этот перечень, то не так уж и плохо все кажется. То есть, не может сельчанин купить дом, когда удобрения дорогие, дизельное топливо дорогое или вода дорогая».

По словам председателя Аграрного объединения Армении Грача Берберяна, несмотря на делающиеся время от времени представителями правительства заявления относительно развития сферы сельского хозяйства, эта сфера по прежнему остается в неутешительном состоянии, а число занятых в данной сфере людей на самом деле еще меньше. «Это [сокращение числа занятых в сфере на 100 тысяч] не официальные данные, кто-то нарисовал эти цифры. Как данные по урожаю рисуют, так и здесь пытаются заниматься рисованием», - сказал он.

По словам Берберяна, число занятых в сфере сельского хозяйства сегодня составляет «в лучшем случае 150 тысяч».