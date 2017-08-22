Министр: «Я не собираюсь уходить в отставку»

Министр охраны природы Армении Арцвик Минасян не собирается уходить в отставку. Об этом он заявил сегодня в ходе «Фейсбуковской пресс-конференции» в эфире «Азатутюн ТВ», отвечая на соответствующий вопрос одного из пользователей, заметившего, что «пожары доказали, что вы плохо охраняете природу».

«Эта должность является политической, и, естественно, любое действие: отставка или подача заявления об отставке - это политический процесс. Я занимаю эту должность на основании решений АРФ «Дашнакцутюн» и президента республики, и, естественно, любое действие следует рассматривать в этом контексте. Я не собираюсь уходить в отставку по двум причинам: во-первых, потому что нет никакого действия или бездействия, которое стало бы причиной этого, во-вторых: я вижу решимость реализовать в данной сфере так много реформ, чтобы в дальнейшем свести к минимуму или исключить повторение подобных бедствий», - сказал министр.

На другой вопрос о том, не считает ли он, что директор ГНКО «Государственный заповедник «Хосровский лес»» должен подать в отставку, Минасян ответил: «Что касается мер, применяемых в отношении структуры организации ГНКО и должностных лиц, то в ближайшее время мы планируем обсуждения, и, естественно, будут предприняты соответствующие действия. Могу сказать, что и директор, и ряд сотрудников, конечно, не все, участвовали в организации работ по тушению пожара. Но конкретно их поведение и пределы их полномочий должны быть изучены, и только потом предприняты конкретные действия».

Пожар в государственном заповеднике «Хосровский лес» вспыхнул 12 августа в 20 километрах к северу от села Урцадзор Араратской области. Пожар был потушен 17 августа. В настоящее время в заповеднике проводятся заключительные работы. По предварительным данным, вследствие пожара в заповеднике сгорели покрытые растительностью территории периметром 16 км, из которых 360 гектаров – леса. По оценке экспертов, в результате пожара Хосровский заповедник понес большие потери.