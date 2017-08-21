Азербайджан в числе потенциальных покупателей новейшего российского вооружения

На открывающейся завтра в России выставке-форуме «Армия-2017» впервые будут представлены новейшие зенитно-ракетные системы C-500 «Прометей» и «Антей-4000», в числе потенциальных покупателей которых эксперты называют также Азербайджан.

Газета «Известия», ссылаясь на военных экспертов, пишет, что эти новейшие системы вызовут большой интерес у ряда потенциальных иностранных покупателей.

Цитируя главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова, газета пишет, что список возможных заказчиков довольно велик. Интерес к новейшим ЗРС могут проявить Китай, Индия, Вьетнам, Алжир, Казахстан, Азербайджан, Турция, Египет, Иран, Ирак, а также некоторые монархии Персидского залива - Кувейт, Саудовская Аравия, Катар.

Причем, С-500 «Прометей» и «Антей-4000» будут продемонстрированы потенциальным покупателям в закрытой части экспозиции форума.

«Известно, что С-500 способен перехватывать широкий спектр воздушно-космических целей. В том числе и американские гиперзвуковые летательные аппараты, которые за характерную траекторию полета получили прозвище «бегуны»», - пишут «Известия».

Поставки этих систем российской армии намечены на 2019 год, сказал заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Александр Ведров, не раскрыв других подробностей относительно этого держащегося в секрете оружия.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал «Известиям», что эти системы должны уметь сбивать обычные и гиперзвуковые крылатые ракеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты и делать это как у самой поверхности Земли, так и в ближнем космосе.

О С-500 известно очень мало, пожалуй, только то, что это модернизированный вариант ЗРС С-400. Для новой системы специально созданы и новые ракеты. По мнению Андрея Фролова, первым покупателем может стать Индия, с которой Россия еще минувшей осенью подписала меморандум о поставках систем ПВО.

Ранее, в июле, агентство «Блумберг» со ссылкой на свои высокопоставленные турецкие источники написало, что Турция согласилась за 2,5 млрд долларов США приобрести российские системы ПВО С-400. Сделкой предусматривается предоставление Анкаре двух систем C-400 и организацию производства еще двух систем в самой Турции. То есть, согласно «Блумбергу», речь идет о приобретении не только ЗРС, но и технологии их производства. А в списке потенциальных покупателей С-500 указаны и Баку, и Анкара.