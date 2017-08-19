Армянский гроссмейстер Левон Аронян стал победителем четвертого этапа Grand Chess Tour по быстрым шахматам.

На втором этапе турнира (блиц) армянский шахматист с 12,5 очками занял второе место, уступив лишь Сергею Карякину (Россия), набравшему 13,5 очков.

Ранее, Аронян победил на первом этапе турнира в Сент-Луисе по быстрым шахматам.

Это позволило Ароняну занять первое место в итоговой турнирной таблице четвертого этапа Grand Chess Tour.

Отметим, что в турнире принимали участие 10 шахматистов, в том 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, который впервые после ухода из шахмат в 2005 году сыграл официальные партии.