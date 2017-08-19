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Спорт

Левон Аронян стал победителем четвертого этапа Grand Chess Tour

(архив)

Армянский гроссмейстер Левон Аронян стал победителем четвертого этапа Grand Chess Tour по быстрым шахматам.

На втором этапе турнира (блиц) армянский шахматист с 12,5 очками занял второе место, уступив лишь Сергею Карякину (Россия), набравшему 13,5 очков.

Ранее, Аронян победил на первом этапе турнира в Сент-Луисе по быстрым шахматам.

Это позволило Ароняну занять первое место в итоговой турнирной таблице четвертого этапа Grand Chess Tour.

Отметим, что в турнире принимали участие 10 шахматистов, в том 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, который впервые после ухода из шахмат в 2005 году сыграл официальные партии.

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