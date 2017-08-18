Большой забор воды из Севана также вызывает сейсмические риски - эколог

Как программы правительства отражаются на окружающей среде? Среди позитивных инициатив, к примеру, можно выделить программу по закрытию тысяч мусорных свалок. Многие считают негативным дополнительный забор воды из озера Севан вследствие чего уровень воды в озере уже снизился на 14 сантиметров. Экологи также обеспокоены наличием отходов горнодобывающей промышленности в бассейне Севана, которые загрязняют озеро.

В эфире очередного выпуска программы «Перекресток мнений» на эту тему беседуют доктор географических наук, профессор, председатель общественной организации «Во имя устойчивого развития» Карине Даниелян и эколог Глуст Нанян.

Карине Даниелян считает очень опасными резкие колебания уровня воды в Севане, видя в этом, помимо экологических, также сейсмические проблемы.

«Если сразу происходит попуск большого количества воды, сейсмический риск возрастает. Не прошло и нескольких дней, как произошло землетрясение. Конечно, я не могу доказать, что землетрясение было связано с этим, но я убеждена, что это так. Также есть сообщения о том, что рыбы выбрасываются на берег. Возможно, что резкое изменение водного баланса вызвало это явление», - говорит Карине Даниелян.

А по словам эколога Галуста Наняна, несмотря на официальные заверения в том, что дополнительный задор воды обусловлен необходимостью орошения земель, в результате проведенных ими еще два года назад опроса выяснилось, что эта вода так и не доходит до фермеров.

«Возникает вопрос: почему не наполняются наши водохранилища, куда уходит вода?» - поднимает вопросы эколог.

Беседу целиком смотрите здесь:

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