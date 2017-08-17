Пожар в Хосровском заповеднике окончательно потушен

Вспыхнувший 12 августа и продолжавшийся на протяжении пяти дней пожар в заповеднике «Хосровский лес» окончательно потушен.

Проводивший сегодня заседание правительства вице-премьер Ваче Габриелян заявил, что проблема решена. «Проблема находится под непосредственным контролем президента и премьер-министра республики, и я думаю, что в данный момент, по сути, проблема решена», - сказал он.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Давид Карапетян на заседании кабмина отметил, что, по предварительным данным, вследствие пожара в заповеднике «Хосровский лес» сгорели покрытые растительностью территории периметром 16 км, из которых 360 гектаров – леса.

Представитель МЧС также сообщил, с чем были связаны трудности в работах по тушению пожара: «Основные очаги пожара, вспыхнувшего 12 августа на территории государственного заповедника «Хосровский лес», были потушены вчера, 16 августа. Следует отметить, что продлившиеся несколько дней работы по пожаротушению проходили в крайне неблагоприятных природно-климатических условиях: сложный горный рельеф, территории с засохшей из-за продолжительной засухи травой, ветры, способствующие быстрому распространению пожара. Ситуация полностью находится под контролем. В данный момент в заповеднике проводятся заключительные работы по периметру в 2,5 километра и в глубину 3 километра. Самолет МЧС России продолжает работы по пожаротушению с воздуха, создавая безопасные зоны и влажную среду с целью исключения повторного возгорания очагов».

Замминистра также отметил, что полностью завершились работы по тушению пожара, вспыхнувшего 10 августа в окрестностях села Артаван Вайоцдзорской области, там сгорели покрытые травой территории периметром около 15 км, из которых 320 гектаров – леса.

Давид Карапетян подчеркнул, что в результате эффективной работы спасателей в последние годы у общественности создалось впечатление, что любую чрезвычайную ситуацию возможно взять под контроль в течение нескольких минут, однако, по словам замминистра, лесные пожары – это совсем другое. «Крупные лесные пожары являются серьезным вызовом даже для наиболее развитых стран мира. Это говорится вовсе не для оправдания. Как по любому крупному чрезвычайному происшествию, так и по этим пожарам в МЧС будут проведены тщательные расследования, будут сделаны профессиональные выводы», - сказал он.

После заседания правительства замглавы МЧС в беседе с журналистами признал, что для проведения работ по пожаротушению техническая оснащенность была недостаточной: у МЧС мало машин, предназначенных для тушения лесных пожаров.

«У нас есть техника, но техники не достаточно. Техника была приобретена в рамках возможностей нашего министерства. Почему у нас нет самолета для пожаротушения?.. Потому что это довольно дорого… Мы должны сделать все, чтобы добиться технической оснащенности».

На четвертый день после возникновения пожара в «Хосровском лесу» к работам по тушению пожара присоединился самолет МЧС России «Ил-76», который совершил уже 16 полетов и сбросов воды над территорией заповедника.

Замминистра сегодня объяснил, почему с просьбой о предоставлении самолета к российской стороне обратились только спустя два дня после начала пожара. «12 августа объемы пожара были не столь велики, и была надежда, что его можно нейтрализовать собственными силами. Но ветер ускорил распространение огня, стало невозможно урегулировать ситуацию собственными силами», - сказал Карапетян.

«Российский самолет провел эффективную противопожарную операцию, и сейчас ведутся заключительные работы, - сказал Карапетян, отметив, что пожар был потушен не только благодаря самолету. – Сыграли свою роль и самолет, и сотни спасателей, граждан, военнослужащих, полицейских, которые работают на земле».

Вчера, когда пожар в Хосровском заповеднике был потушен, также шел дождь. Однако замминистра считает, что несправедливо связывать тушение пожара с дождем. «Два раза был кратковременный дождь в Хосрове. В условиях высокой температуры вода быстро испарялась, и, к сожалению, эффект дождя был незначительным», - пояснил он.

О причинах пожара в заповеднике «Хосровский лес», являющемся особо охраняемой территорией, до сих пор нет никакой информации. Замминистра по чрезвычайным ситуациям призвал дождаться результатов возбужденного по данном факту уголовного дела. Давид Карапетян также не сообщил об ущербе, нанесенном пожаром флоре и фауне заповедника, отметив, что его еще нужно подсчитать.