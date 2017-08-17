Начальник Управления гражданской авиации связывает подорожание билетов с туристическим сезоном

Авиабилеты Ереван-Москва подорожали вдвое, а в некоторых случаях и почти втрое. До конца августа цены на билеты на рейсы Ереван-Москва и в обратном направлении колеблются в пределах 90-200 тысяч драмов.

Сложившуюся ситуацию начальник Главного управления гражданской авиации Армении Сергей Аветисян связывает с туристическим сезоном.

По словам чиновника, число прибывающих в Армению за последние семь месяцев выросло на 30%. Особенно в прошлом месяце имело место увеличение незапланированного спроса на билеты в Армению, вследствие чего на авиарынке сложилась подобная ситуация.

«Есть направления, на которых цены, возможно, повысились еще больше. Это говорит о том, что каждая авиакомпания, продавая билеты, начинает продавать с дешевых и повышает до самых дорогих билетов «бизнес-класса». Есть случаи, когда у авиакомпаний вообще не остается билетов, даже «бизнесс-класса», есть случаи, когда остаются лишь билеты «бизнес-класса». По этой причине мы вместе с авиакомпаниями стараемся сделать все, чтобы увеличить количество мест или увеличить число рейсов», - сказал Аветисян.

На вопрос, не предусматривает ли политика открытого неба подешевение авиабилетов, чиновник ответил, что именно вследствие этой политики Армения укрепила свои позиции на международной авиакарте и в результате спрос превысил предложение. «В пик сезона это период наибольшего спроса», - добавил он.

Глава Управления гражданской авиации также сообщил, что в данный момент ведутся работы в направлении увеличения рейсов: «Мы постоянно находимся на связи. И даже сегодня я жду определенных ответов по поводу дополнительных рейсов. Мы все должны понимать, что для увеличения рейсов авиакомпания должны иметь свободный самолет или, если нет свободного самолета, снять самолет с какого-то другого направления и перевести его на ереванское направление».

Что касается дешевых билетов стоимостью 7000 драмов авиакомпании «Победа», осуществляющей рейсы в аэропорт города Гюмри, то Сергей Аветисян заверил, что они есть. «Дешевые билеты, не только авиакомпании «Победа», но и вообще всех авиакомпаний распродаются сразу же. Что касается билетов авиакомпании «Победа» стоимостью 7500 драмов, то они распродаются за считанные минуты», - сказал он.