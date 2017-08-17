Обзор прессы за 17 августа

Газета «Грапарак» пишет о решении партии «ГАЛА» прекратить бойкот заседаний Совета старейшин Гюмри, напоминая, что ранее решение о том, чтобы принимать участие в заседаниях структуры, приняла и партия «Армянское возрождение». ««ГАЛА» была самой радикальной в этом вопросе и на протяжении нескольких месяцев делала ярые заявления против блока «Баласанян» и власти. Оппозиция Гюмри, фактически, сложила оружие», - заключает издание.

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «Премьер-министр Карен Карапетян демонстрирует завидное трудолюбие и рвение. В то время, как [президент] Серж Саргсян наслаждался отпуском за рубежом, Карен Карапетян работал по самому жесткому графику: заседания правительства, отдельные совещания, прием иностранных делегаций, посещения регионов и прочее. Накануне пресс-секретарь премьера заявил, что Карен Карапетян проведет свой краткосрочный отпуск в Карабахе. Этот факт аналитики уже оценили как шаг, содержащий многочисленные политические посылы, как вызов Сержу Саргсяну, который провел свой отпуск за границей».