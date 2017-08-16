Пожар в Хосровском заповеднике изолирован

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Давида Тонояна, основные очаги пожара в Хосровском заповеднике потушены.

Министр добавил, что в настоящее время в заповеднике проводятся заключительные работы по ликвидации пожара. Сотрудники МЧС, военнослужащие и работники заповедника «прочесывают» территорию, туша дымящиеся участки.

«Пожар изолирован, взят под контроль, - в беседе с Радио Азатутюн сказал министр. – В заключительных работах приняли участие довольно большое число военнослужащих, спасатели, областные структуры, экологи, а также сотрудники заповедника».

На вопрос, сохраняется ли опасность возобновления пожара, Тоноян ответил: «На данный момент погодные условия не позволяют ему возобновиться… Пока дождь не начался, но метеорологи обещают, что после 7 часов вечера будет проливной дождь».

Самолет МЧС России «Ил-76» вчера и сегодня осуществил уже 11 полетов и сбросов воды над очагами пожара. По словам Тонояна, этот самолет останется в Армении до тех пор, пока пожар не будет окончательно потушен. «Завтра утром будет совершен разведывательный полет, и тогда будет принято решение».

И министр по чрезвычайным ситуациям, и министр охраны природы Арцвик Минасян признают, что они оказались не столь уж готовыми к тому, чтобы противостоять стихийному бедствию.

По словам министра охраны природы, несправедливы критика и обвинения в том, что они вовремя не смогли обнаружить пожар, не проводили наблюдение.

Минасян подчеркнул, что с 17 июля они в ежедневном режиме проводили наблюдения и на территории Хосровского заповедника, и на территориях других заповедников. Однако ситуация в Хосровском заповеднике вышла из под контроля из-за природных условий: там растет в основном можжевельник, который очень быстро загорается. Сейчас, однако, все под контролем.

«Начинает циркулировать какая-то глупая критика, в частности, по поводу того, что якобы особо охраняемые территории только после пожара были взяты под контроль… это не так. Приказом министра охраны природы на всех особо охраняемых территориях была введена система усиленного ежедневного, ежечасного контроля. Все оборудование было приведено в состояние готовности, потому что был очень высокий риск возникновения пожароопасной ситуации… Ясно, что при 42 градусах тепла потенциальная опасность еще больше возрастает», - сказал он.

После того как пожар будет окончательно потушен, по словам министра, они попытаются расширить территорию Хосровского заповедника и обратить больше внимания на те участки, где к заповеднику прилегают территории, являющиеся частной собственностью.

Что касается причин пожара, то министр вновь сказал, что нужно дождаться завершения расследования.