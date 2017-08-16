«Веолия джур» избегает отвечать на вопросы о подорожании воды

Спустя неделю после подачи заявки на повышение тарифа на воду компания «Веолия джур» отказывается представить общественности, насколько обоснованны ее аргументы в пользу подорожания воды.

В пресс-службе компании Радио Азатутюн сообщили, что пока воздержатся от ответов на вопросы, между тем, экономисты считают заявку «Веолии джур» на повышение тарифа на воду необоснованной.

По словам экономиста Артака Манукяна, в качестве причины подорожания воды приведено сокращение объемов потребления, что заставляет компанию повысить цену на товар, поскольку продается меньше воды, в то время как расходы компании на эксплуатацию всей инфраструктуры не уменьшаются.

Однако, по данным Национальной статистической службы, в первом полугодии этого года потребление воды не только не сократилось, но и выросло - на 1,2%.

«По большому счету, мы здесь также замечаем, что в сфере водоснабжения за шесть месяцев есть позитивные тенденции, то есть по всем показателями здесь есть рост. Следовательно, первый фактор является весьма сомнительным, потому что мы должны основываться не только на том, что говорит «Веолия джур», но и на том, что говорит официальная статистика. По крайней мере, официальная статистика подобный пункт не подтверждает», - сказал Манукян.

Комиссия по регулированию общественных услуг 7 августа получила заявку компании «Веолия джур» на повышение тарифа на питьевую воду. Фрнцузская компания, получившая право на аренду всей системы водоснабжения Армении до 2032 года, предлагает поднять тариф на питьевую воду для населения на 14,3 драма, доведя его до 194,3 драма за 1 кубический метр. Возглавляемая Робертом Назаряном комиссия в течение 80 рабочих дней должна рассмотреть заявку и выяснить, насколько она обоснованна, после чего принять решение.

В последние годы комиссия почти всегда удовлетворяла заявки компаний-монополистов (продающих газ, электроэнергию, воду), а если удовлетворит и на этот раз, то, к примеру, для жителей столицы питьевая вода станет самой дорогой с 1991 года.

Компания «Веолия джур» всего за полгода уже во второй раз предлагает повысить тариф на питьевую воду в столице. В декабре прошлого года Комиссия по регулированию общественных услуг решила повысить тариф на питьевую воду для ереванцев примерно на 10 драмов, с 1 января 2017 года доведя тариф до 180 драмов за 1 кубометр.

Тогда Роберт Назарян призвал компанию работать так, чтобы в ближайшие годы питьевая вода вновь не подорожала, а для этого компания должна была сократить число нелегальных водопользователей.

Артак Манукян представил сегодня еще одно обоснование подорожания воды от компании «Веолия джур»: электроэнергия подорожала. Однако, по мнению экономиста, даже из представленной компанией заявки становится ясно, что компания в этом году платит за электричество меньше, чем в прошлом году. Например, в декабре 2016 года расходы на электроэнергию составили 186 млн драмов, а в феврале 2017 года - 183 млн драмов.

И, наконец, «Веолия джур» утверждает, что нужно учитывать продолжающуюся инфляцию, однако по данным НСС, за первые семь месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила всего 0,5%, между тем, «Веолия джур» предлагает повысить тариф на воду примерно на 8%.

В этой связи Артак Манукян сказал: «Входим на сайт Центрального банка, на сайт НСС и произвольно смотрим за 6 месяцев или за 12 месяцев... берите какой хотите временной период, по сути максимальная инфляция составляет 0,9%».