Гаспари: Общественные защитники по политическим делам «ради куска хлеба» служат прокуратуре

В беседе с Радио Азатутюн гражданский активист Вардгес Гаспари сказал, что власти на судебных заседаниях по делам лидера оппозиционного «Учредительного парламента» Жирайра Сефиляна и вооруженной группы «Сасна црер» вопреки воле подсудимых привлекают общественных защитников с тем, чтобы показать международному сообществу, что во время судебного процесса права этих людей были защищены.

Гаспари сегодня организовал акцию протеста: лег на землю перед входом в здание Палаты адвокатов Армении, потребовав от Офиса общественного защитника, являющегося частью Палаты адвокатов, «ради куска хлеба не ставить под угрозу великие идеи».

«Попранные права политзаключенных в очередной раз попираются посредством так называемых общественных защитников Палаты адвокатов. Подсудимых удаляют с судебных заседаний, их адвокатов удаляют и, фактически, проводят закрытый суд. Приводят и сажают какого-то общественного защитника, чтобы придать этому форму законности. Это очень подлый подход», - сказал Гаспари.

Последние судебные заседания по делам Жирайра Сефиляна и «Сасна црер» проходят в присутствии общественных защитников, в том случае, когда с заседаний удалены подсудимые и их адвокаты. Причем, подсудимые выступают против участия общественных защитников. Последние также не желают участвовать в судебных разбирательствах, однако судья, по сути, заставляет общественных защитников присутствовать на судебных слушаниях.

«Этих людей удаляют, адвокатов также по разным причинам удаляют, и общественный защитник сам буквально говорит следующее: я здесь не могу осуществлять защиту… Разработан, так сказать, малодушный сценарий. Судья говорит: тем не менее, я Вас назначаю. Затем общественный защитник либо сидит, либо выходит оттуда, садится среди людей. Они пытаются придать этому вид закона. Вот такой малодушный образ действий… То, что это сделано прокуратурой, в нашей стране это однозначно, а то, что Палата адвокатов, общественные защитники и адвокаты участвуют в этом, это неприемлемо», - сказал гражданский активист.

По его мнению, адресатом подобных действий властей является международное сообщество: «Они уже сейчас готовятся к слушаниям в ЕСПЧ, будут давать отчет перед международным сообществом, естественно, с той целью, чтобы не лишиться каких-то грантов. Мне кажется, что все это делается в этом контексте».

Гаспари обратился в Офис общественного защитника: «Я обращаюсь непосредственно к тем людям, которые участвуют в этом сценарии. Если у них есть хоть проблеск совести, я обращаюсь к ним, чтобы они ради куска хлеба не попирали великие идеи».

По словам руководителя Офиса общественного защитника Меланьи Арустамян, здесь существует серьезная проблема и противоречие, поскольку, с одной стороны, по Конституции гарантирована защита лица посредством избранного им защитника, то же самое гарантирует и часть 3 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека. И, наконец, согласно части 2 статьи 68 Уголовно-процессуального кодекса, «лицо приобретает статус защитника с согласия подозреваемого или обвиняемого». Однако, с другой стороны, в соответствии с частью 5 статьи 69 того же кодекса, если подсудимый удален из зала суда, то суд может сохранить полномочия действующего защитника или назначить другого защитника.

«Общественный защитник ограничен статьей 69… Даже если общественный защитник отказывается, часть 5 статьи 69 императивно обязывает его оставаться в зале суда. Здесь у нас есть проблема. Есть две разные статьи, между которыми существует противоречие. Сейчас мы собираемся представить в суды ходатайство о приостановке производства по делу и обращении в Конституционный суд с целью рассмотрения вопроса антиконституционности части 5 статьи 69», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Арустамян.