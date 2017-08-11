Налоговые поступления выросли за счет сверхвыплат

Комитет государственных доходов Армении в первом полугодии этого года собрал 549,6 млрд драмов, что на 37,6 млрд драмов больше, чем в первой половине прошлого года, когда комитетом руководил Ованнес Овсепян, до этого в течение восьми лет возглавлявший Контрольную службу при президенте страны Серже Саргсяне.

Большая часть роста была обеспечена за счет всего лишь трех компаний горнодобывающей сферы и предприятий, связанных с именем богатого депутата Самвела Алексаняна.

Больше половины дополнительных 37,6 млрд - 21,9 млрд драмов составили налоги, выплаченные «Зангезурским медно-молибденовым комбинатом», «GeoProMining Gold», «Капанским горнообогатительным комбинатом», а также компаниями «Алекс Холдинг», «Натали фарм», «А ев Г», «Алекс Григ» и «Алекс текстиль», которых было больше, по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Компании, связанные с именем Алексаняна, почти в два раза больше выплатили налогов, а сумма, собранная от трех горнодобывающих компаний, увеличилась в 2,5 раза (в первом полугодии 2016 г. - 8,6 млрд драмов, в первом полугодии 2017 г. - 21,9 млрд).

По данным Национальной статистической службы, в первом полугодии этого года в Армении добыча медного концентрата увеличилась всего на 6,9%, а на мировом рынке, по сравнению с прошлым годом, цены на медь выросли примерно на 20%.

Цифры Комитета госдоходов показывают, что в первом полугодии текущего года армянские компании произвели сверхвыплат на 13,5 млрд драмов.

По словам экономиста, представителя оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» Ваагна Хачатряна, наполнение госбюджета за счет сверхвыплат стало уже традиционным стилем работы армянских налоговых органов.

«Это тот инструмент, который используется налоговыми органами, когда нам пытаются представить, что в результате какого-то налогового администрирования у нас было больше собрано налогов», - пояснил экономист.

Радио Азатутюн обратилось в Комитет госдоходов за комментарием, однако ответа не получило.

По словам Ваагна Хачатряна, сверхвыплаты влияют на армянский бизнес и, следовательно, на экономику, потому что они лишают бизнесменов необходимых средств.

«С чисто финансовой точки зрения понятно, что эти средства могли бы стать оборотными средствами. То есть, чтобы получить эти средства, [предприниматели] обращаются в финансовые организации, а те не предоставляют их бесплатно, и они выплачивают за них дополнительную сумму от 6-ти до 10%», - отметил экономист.