Вице-мэр Еревана: «В реформированной транспортной системе мы не хотим иметь владельцев линий и газели»

Городские власти планируют примерно через год, к концу 2018 года, внедрить в Ереване новую транспортную сеть. В новой сети так называемые маршрутки будут исключены.

Вице-мэр Еревана Ваге Никоян на пресс-конференции в мэрии заявил, что для новой транспортной сети столицы будут импортированы новые автобусы.

На вопрос Радио Азатутюн, поднимется ли после этого тариф на проезд в общественном транспорте, Никоян ответил, что цена пока находится на этапе проведения расчетов, но перед консалтинговой компанией поставлена задача не допустить повышения цены. Он заверил, что они сделают все, чтобы тариф не повысился.

«Если мы заявляем, что предпримем все меры, это означает, что мы верим в ту работу, которую делаем, и это возможно, возможно, в первую очередь, в рамках оптимизации сети, поскольку в случае оптимальной сети мы рассчитываем иметь значительно меньшее количество транспортных средств, что без расчетов, но в некоторой степени или полностью, думаем, компенсирует стоимость реформ. Да, мы считаем, что это возможно», - сказал Никоян.

Уже примерно восемь месяцев, как мэрия Еревана с целью организации транспортной системы привлекла международную консалтинговую организацию.

Никоян сообщил, что организация предложила четыре варианта решения проблемы, какой из них будет внедрен в Ереване - решат специалисты мэрии и жители.

«Ясно одно: мы знаем, что хотим иметь реформированную транспортную систему, мы не хотим иметь владельцев линий, газели, в которых люди вынуждены ездить, нагнувшись, и в ходе эксплуатации которых возникает множество проблем, мы не хотим, чтобы граждане на остановках подолгу ожидали транспорт, мы не хотим иметь дорогую транспортную систему», - сказал вице-мэр.

Никоян подчеркнул, что они будут стремиться вообще отказаться от микроавтобусов, город будут обслуживать средние и большие автобусы. По словам вице-мэра, на внедрение новой транспортной системы по приблизительным расчетам, необходимо 100 млн долларов.

По его словам, они рассчитывают, что появится иностранный инвестор, который по их стандартам и под их контролем станет обслуживать город, но также не исключен и вариант, что инвестора не будет и городские власти сами осуществят инвестиции, и в этом направлении уже ведутся переговоры с международными финансовыми структурами. В частности, Европейский инвестиционный банк уже дал устное согласие на то, чтобы предоставить кредит на довольно приемлемых условиях.

Вместе с новой транспортной системой в столице будет внедрена также система электронных билетов. Благодаря ей будет разнообразие тарифов, для определенных групп будут предусмотрены льготы.

На напоминание о том, что в 2013 году во время протестов против подорожания тарифа на проезд в транспорте чиновники мэрии заявляли, что тарифу в 150 драмов нет альтернативы, и вопрос, разве не возможно было все это сделать тогда, Ваге Никоян ответил: «Относительно того, что мы делаем сейчас, мы сегодня созвали пресс-конференцию, но этот процесс мы начали как раз с того момента. Этот процесс требует довольно много времени. Возможно ли было сделать это в тот момент? Думаю, что нет. Если бы было возможно, сделали бы».