Муж выгнал жену, когда узнал, что у них родится девочка

Жанна Тепанян уже в течение двух лет вместе с полуторагодовалой дочерью Мариам живет в самодельном домике, где нет даже элементарных коммунальных условий. Летом в нем очень жарко, а зимой – очень холодно. 36-летняя женщина говорит, что оказалась в домике после того, как муж и свекровь узнали, что у них должна родиться девочка, и поставили перед ней условие.

«Они не согласились, потому что у мужа от первой жены есть две дочери. Не захотели потому, что «не собирают коллекцию девочек». Муж сказал: если хочешь родить ребенка, иди и живи для себя отдельно, но я не буду помогать алиментами и отцовство не признаю, поскольку этот ребенок мне не нужен. Ему нужен сын», - рассказала Жанна.

Она захотела родить ребенка и выбрала второй вариант - уйти. Безработной женщине сейчас помогают родители и брат. Она получает пособие по бедности в размере всего 10 тысяч драмов.

Маленькой Мариам кроватку, одежду и игрушки подарила чемпионка мира по тяжелой атлетике Назик Авдалян. Жанна говорит, что в ее нынешнем положении единственным выходом стало бы найти работу, что, однако, в Гюмри, в котором уровень бедности составляет 40%, сделать очень трудно.

«Ни меня не принимают на работу, ни моего отца, отцу 63 года, мне 36, в магазинах требуются работники до 30 лет с привлекательной внешностью и со знанием английского», - говорит Жанна.

Сейчас первоочередной заботой женщины является предстоящая зима. Жанна показывает щели в стенах, двери и окнах, через которые зимний ветер проникает внутрь. Единственное, чего сейчас хочет Жанна, в одиночку воспитывающая ребенка, это найти средства для ремонта домика.