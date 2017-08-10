Подверглись нападению склады предпринимателя, занимающегося импортом бананов

Импортирующий в Армению бананы предприниматель Ваграм Миракян убежден, что нападение на его склады совершили те, кому мешает его бизнес.

Миракян сегодня утром обнаружил, что на его склады, расположенные рядом с аэропортом «Эребуни», было совершено нападение: компрессоры холодильников были облиты едкой жидкостью.

«Если бы холодильники ночью перестали работать, а внутри было более 20 тонн товара, все бы испортилось. Но вроде не перестали», - в беседе с Радио Азатутюн сказал бизнесмен.

Находящиеся на территории склада грузовики повреждены не были, не было и попытки унести со склада фрукты. Ваграм Миракян именно из этого заключил, что это была попытка не кражи, а воспрепятствования бизнесу.

«Я могу только предположить, что это сделали люди, которые не заинтересованы в том, чтобы мы импортировали бананы», - подчеркнул он.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян после вступления в должность в сентябре 2016 года заявил, что каждый человек в Армении может импортировать то, что пожелает. После этого в центре внимания общественности в особенности оказался вопрос импорта бананов. В сфере импорта бананов в Армению доминирующее положение занимает компания «Кетрин груп», которую связывают с именем депутата Национального собрания РА от правящей Республиканской партии Армении, бывшего главу Службы принудительного исполнения судебных актов Миграна Погосяна, оказавшегося в центре оффшорного скандала.

По данным Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК), в настоящее время импортом бананов в Армению занимаются десятки компаний, однако доминирующей остается «Кетрин груп».

«В 2016 году у нас было 40 импортеров бананов, и «Кетрин груп» занимала 56% рынка», - в беседе с Радио Азатутюн пояснила пресс-секретарь ГКЗЭК Гаяне Саакян.

После заявления премьер-министра 33-летний Ваграм Миракян был одним из первых, кто стал импортировать в Армению бананы.

До этого, в ноябре 2016 года, предпринявший попытку импортировать в страну бананы другой предприниматель, имя которого так и не было названо, столкнулся с препятствиями. В Комитет государственных доходов (КГД) поступил сигнал о том, что неизвестные лица пытаются воспрепятствовать процессу импорта бананов. Позднее КГД заявил, что хозяйствующий субъект получил поддержку и успешно осуществил импорт.

Молодой предприниматель, считающий совершенное на его склады нападение очередной попыткой очистить рынок бананов от новичков, обратился в полицию.

Миракян, занимающийся бизнесом по импорту бананов с конца прошлого года, отмечает, что если власть заинтересована в том, чтобы граждане свободно импортировали то, что хотят, то должна доказать это, раскрыв совершенное преступление.

В беседе с Радио Азатутюн бизнесмен подчеркнул, что после данного инцидента не собирается прекращать импорт бананов.