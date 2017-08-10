«Клуб инвесторов Армении» реализует крупный инвестиционный проект в энергетической сфере

«Клуб инвесторов Армении», созданный при участии премьер-министра Армении Карена Карапетяна и десятка предпринимателей из армянской диаспоры России, намерен реализовать крупный инвестиционный проект в энергетической сфере Армении.

Сегодня на заседании правительства было одобрено рамочное соглашение о строительстве в Лорийской области гидроэлектростанции «Шног» мощностью 76 МВт, которое было заключено между правительством РА, ООО «Дебед Гидро» и непубличным договорным инвестиционным фондом «Клуб инвесторов Армении инвесторов».

Инвестиционная стоимость проекта оценивается в 150-180 млн долларов.

«Известно, что водные ресурсы рек Дебед и Аракс используются не в полной мере, этот инвестиционный проект имеет целью частично восполнить этот пробел», - отметил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян.

«Это первый крупный проект «Клуба инвесторов Армении», который довольно детально обсуждался с первого дня создания фонда», - добавил Манукян.

По словам министра, в результате строительства этой ГЭС, а также строительства малых ГЭС в рамках уже выданных лицензий, удельный вес электроэнергии, производимой за счет внутренних ресурсов нашей страны, приблизится к 50%. По словам Ашота Манукяна, 10 лет назад, этот показатель достигал всего 18-20%.

ГЭС, которая будет построена, будет производить 5% процентов внутреннего потребления электроэнергии Армении.

Правительство гарантирует, что в течение не менее 20 лет со дня ввода ГЭС в коммерческую эксплуатацию компания «Электрические сети Армении» (ЭСА) будет покупать у нее не менее 500 млн кВт.ч электроэнергии ежегодно.

Напомним, ЭСА принадлежит «Ташир груп», принадлежащей живущему в России армянскому миллиардеру Самвелу Карапетяну, который является одним из учредителей «Клуба инвесторов Армении».

Разговоры об инвестициях – это еще не инвестиции, отметил экономист Ваагн Хачатрян, напомнив о многих других инвестиционных проектах, которые так и не были реализованы. «Это всего лишь решение правительства, которое еще должно быть воплощено в жизнь, не знаю, через сколько лет. Это не столько задача вложения конкретных инвестиций, сколько театральное представление, но в результате театральных представлений уровень благосостояния граждан не повышается», - сказал Хачатрян.

Экономист также считает непонятным, почему не был объявлен открытый конкурс для реализации кажущегося привлекательным проекта строительства ГЭС.

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня оценил проект как позитивный и перспективный. Министр энергетики также сообщил, что по программе долгосрочного развития энергетической системы до 2036 года в Армении тарифы на электроэнергию не повысятся.

«В настоящее время мы обсуждаем с вице-премьером и Минфином создание стабилизационного фонда, который позволит нам сохранить текущий уровень тарифов до 2036 года», - сказал Ашот Манукян, подчеркнув, что до сентября они представят на обсуждение правительства концепцию долгосрочного развития энергетической системы.

«Это довольно амбициозная программа и идея. Для этого мы сейчас пытаемся найти средства для стабилизационного фонда, который позволит нам с уверенностью заявить, что в предстоящие полтора десятилетия по крайней мере существенного влияния на тарифы не будет, мы исключим также внешние влияния», - сказал министр.

«Клуб инвесторов Армении» был основан в январе этого года. Созданный по инициативе премьер-министра клуб пообещал в этом году реализовать инвестиционные проекты на общую сумму 300 млн долларов.

На официальном сайте инициативы в числе намеченных проектов указаны ГЭС «Шног», солнечная электростанция мощностью 50 МВт, станция по выработке электроэнергии из бытовых отходов и Мегринская ГЭС.