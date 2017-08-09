Саакашвили и Медведев «повоевали» в Facebook

Спустя девять лет после августовской войны баталии между бывшими главнокомандующими России и Грузии переместились в интернет. Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили выбрали полем боя социальную сеть Facebook. Два разных взгляда на события августа 2008 года и сегодняшние отголоски войны.

«Россия всегда готова защитить своих граждан» – такое заявление опубликовал на своей страничке в социальной сети Facebook премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Заметка приурочена к девятой годовщине августовской войны 2008 года. Тогда Медведев занимал пост президента России:

«Атака на мирно спящий Цхинвал, на посты российских миротворцев была организована и проведена тогдашним грузинским руководством совершенно цинично и – не побоюсь этого слова – подло. Самое ужасное, что погибли мирные люди. Это варварство надо было остановить. И Россия провела операцию по принуждению к миру. Поступить иначе было нельзя. И по закону. И по совести. Мы были обязаны защищать наших граждан. Я говорю и о жителях Южной Осетии, у которых был российский паспорт. И о наших миротворцах, которые выполняли решения международного сообщества по поддержанию стабильности в регионе. И мы их защитили».

Премьер-министр России также «откровенно признался», что до 8 августа 2008 года ему казалось «немыслимым», что «в XXI веке кто-то может расстреливать из «Градов» спящих в своих домах стариков, женщин и детей». И добавил: «к сожалению, сегодня у нас есть куда более жестокие примеры», очевидно намекая на конфликт на востоке Украины. Причем, видимо, для более широкого охвата аудитории, продублировал сообщение на английском.

В заочную полемику со своим тогдашним визави вступил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. По словам также воспользовавшегося площадкой Facebook политика, в августе 2008 года занимавшего высший государственный пост в Грузии, главной целью российской операции была вовсе не защита миротворцев или граждан, а «захват Тбилиси, свержение правительства, приостановка успешных реформ и уничтожение государственности Грузии».

«В 2008 году началось широкомасштабное вторжение со стороны России на территорию Грузии. В целом 80-тысячная регулярная армия участвовала в операциях, и уже 8 августа начали нашу бомбардировку двести единиц воздушной техники... Нападение произошло внезапно, большинство наших офицеров были в отпуске, самая боеспособная часть армии находилась в Ираке, а почти весь состав парламента и правительства не находился в стране. Силы были очень неравные, но, благодаря героическому сопротивлению грузинской армии, мы смогли задержать врага, и он потерял ценные для него несколько дней, пока международное сообщество наконец проснулось и Соединенные Штаты начали военно-гуманитарную операцию, остановив путинские силы на подступах к Тбилиси», – пишет Саакашвили.

Свое послание бывший грузинский лидер опубликовал сразу на трех языках – грузинском, русском и украинском. Знанием английского языка Михаил Николозович почему-то не воспользовался. Зато подчеркнул мобилизацию гражданского общества во время августовской войны и вовлеченность лидеров стран Балтии, Польши и Украины, которые прибыли в Тбилиси, чтобы выразить свою поддержку.

Спустя девять лет уже другой украинский лидер Петр Порошенко выразил солидарность другому грузинскому президенту – Георгию Маргвелашвили. Главы государств поговорили по телефону. Порошенко, как сообщается, выразил уверенность, что «совместная борьба двух стран против несправедливости и агрессии завершится успехом». В ответ на поддержку Киева Тбилиси пообещал: грузинские военные 24 августа примут участие в параде, посвященном Дню независимости Украины.

Официальный комментарий в связи с годовщиной августовской войны сделал и министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter:

«9 лет назад Россия вторглась в Грузию, и это ей сошло с рук. Потом она повернулась к Украине. Настало время остановить российскую агрессию и восстановить суверенитет Грузии и Украины».

Схожие заявления звучали и по ту сторону Атлантики. Проживающие в США грузины, а также представители украинской общины собрались у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, чтобы выразить протест против «оккупационной политики российских властей и сепаратистских режимов». Поддержали протестующих и местные политики. В частности, к акции присоединились член городского совета, представитель Республиканской партии Джозеф Конкенон и кандидат в мэры Нью-Йорка Николь Маллиотакис, которая от лица греческой общины заверила собравшихся в поддержке евроатлантических устремлений Грузии. Участники митинга призвали мировое сообщество противостоять «имперским амбициям Москвы, укротить которую можно только совместными усилиями».

Радио «Эхо Кавказа»