Новое здание посольства Китая отражает новое качество наших отношений - посол КНР

Строительство в Ереване нового здания посольства Китая, охватывающего территорию площадью 40 тысяч квадратных метров, свидетельствует о новом качестве отношений между двумя странами. Об этом в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал посол Китая в Армении Тиен Эрлонг.

Сегодня в полдень в Ереване состоялась церемония закладки фундамента нового здания посольства Китая, на которой присутствовали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, мэр Еревана Тарон Маркарян, помощник министра иностранных дел КНР по вопросам Европы и Центральной Азии Ли Хуэйлай, посол Китая в Армении и другие.

«Это большое событие. Для нас, конечно, радостное событие. Будет новое здание посольства Китая в Армении. Китай будет еще лучше представлен в этой стране. И это, конечно, закономерно, потому что масштаб нашего сотрудничества, характер наших взаимоотношений быстро развивается. Естественно, это требует больше усилий, больше людей, и, следовательно, большего здания посольства», - сказал посол Китая в Армении Тиен Эрлонг.

Дипломатические отношения между Арменией и Китаем были установлены в апреле 1992 года. С июля того же года в Ереване действует посольство Китая. Армения лишь спустя четыре года, в августе 1996 года, смогла открыть посольство в Пекине.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что данный регион становится для Китая более важным и в том числе этим обусловлено строительство нового здания посольства в Ереване, посол дал следующий ответ: «Достаточно сказать, что для более чем 120 стран мира Китай является торговым партнером номер один, поэтому масштабы расширяются, естественно, расширяется наше сотрудничество, в том числе и со странами Закавказья, в особенности с Арменией. Поэтому, как я уже сказал, и как министр иностранных дел Армении сегодня в своем поздравительном приветствии отметил, это отражает реальный масштаб и хорошие перспективы сотрудничества, добрых отношений между Китаем и Арменией».

По данным Национальной статистической службы Армении, в первом полугодии этого года торговый оборот между двумя странами составил 243,1 млн долларов, что на 34,9% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. По этому показателю Китай является третьим торговым партнером Армении после России и Евросоюза.

«Наше сотрудничество с Арменией развивается планомерно и естественным чередом. Если говорить о новых инициативах, то я бы отметил известную инициативу по совместному строительству пояса «Шелкового пути» или под названием «Один пояс, один путь». Эта инициатива направлена на расширение сотрудничества Китая с евроазиатским континентом. Армения является страной, по которой в древние времена проходил Шелковый путь», - сказал Тиен Эрлонг.

На вопрос Радио Азатутюн, будет ли эта железная дорога проходить по территории Армении, китайский посол ответил: «Я не думаю… я имею в виду сотрудничество с этим регионом. А инфраструктура: это автомобильная дорога, может быть, авиационные линии, может быть, и железная дорога - естественно, все это расширение сотрудничества по инфраструктурному строительству в повестке дня и активно обсуждалось».