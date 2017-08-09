Журналистские организации обеспокоены ситуацией вокруг перехода телеканалов на цифровое вещание

Частные компании не хотят заниматься оцифровкой телевизионных каналов. Уже во второй раз Национальная комиссия по телевидению и радио объявила несостоявшимся объявленный ею конкурс на получение лицензии на деятельность частного мультиплексора, поскольку с заявкой на участие в конкурсе не обратилась ни одна компания.

Три журналистские организации - Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб и Центр медиа инициатив - выступили с заявлением, еще раз выразив свою озабоченность в связи с создавшейся ситуацией.

То, что ни одна частная компания не хочет стать мультиплексором, является ярким доказательством того, что требования лицензирования непривлекательны. В частности, одно из требований о том, что частный мультиплексор должен охватывать всю территорию Армении, а мультиплексор, имеющий общинный или региональный охват, не предусматривается, не обещает сфере каких-либо хороших перспектив, отмечают журналистские организации. Тот факт, что конкурс не состоялся, означает, что общественная сеть цифрового вещания, то есть, государственный мультиплексор, на неопределенное время сохранит свое монопольное положение.

Сложным является и положение более 10 действующих в областях телекомпаний, которые продолжают работать в аналоговом режиме и могут перейти на цифровое вещание лишь в случае наличия частного мультиплексора.

«Во всех странах при переходе на цифровое вещание медиа развиваются, а в Армении наоборот: часть существующих СМИ закрывается или уже стоит на грани закрытия», - говорит главный редактор региональной телекомпании «Лори ТВ» Нарине Аветисян.

«Здесь нет сложной проблемы. Мы много раз были в разных странах, изучали опыт этих стран, видели, как в этих странах совершают переход от аналогового вещания к цифровому. В Армении это не получается не потому, что есть технические проблемы, как они говорят. Таких проблем не существует. Существует политическая проблема», - подчеркивает Аветисян.