НПО: В армию призывается большое число лиц, имеющих проблемы со здоровьем

Согласно исследованию Ванадзорского офиса Хальсинкской гражданской ассамблеи, после последних двух призывов в армии оказалось намного больше новобранцев, у которых имеются проблемы со здоровьем.

«Только за время президентства Сержа Саргсяна эмигрировало 320 тысяч человек. Даже если предположить, что 50% от этих 320 тысяч – представители мужского пола, то есть 160 тысяч, то мы уже имеем дело с числом, которое превосходит численность вооруженных сил в два-три раза. За счет чего это будет компенсироваться? Естественно, за счет имеющихся людских ресурсов», - прокомментировал исследование руководитель общественной организации, правозащитник Артур Сакунц.

За последние 8 месяцев в Ванадзорский офиса ХГА обратились 42 молодых человека, имеющих проблемы со здоровьем, 19 из них были признаны годными к службе в армии. По утверждению Артура Сакунца, другой основной причиной призыва в армию молодых людей, имеющих заболевания, стал новый приказ министра, согласно которому многие заболевания были исключены из списка заболеваний, при наличии которых человек считается негодным к воинской службе.

«Если 10-15 лет назад призывникам с различными видами плоскостопия предоставляли отсрочку от армии либо признавали их негодными к воинской службе, то сейчас это делается лишь в случае самой тяжелой, первой степени заболевания», - отметил правозащитник.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян считает исследование правозащитной организации необоснованным. По словам Ованнисяна, медицинская комиссия может иногда ошибаться, однако в случае выявления заболевания в ходе службы, военнослужащий не остается в армии.

«Не думаю, что господин Сакунц сделал великое открытие, потому что на планете нет государства, где бы призывали в армию несколько тысяч новобранцев и не получали при этом несколько десятков жалоб», - сказал Ованнисян.