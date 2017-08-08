Глава Минсельхоза: «Этот год – год засухи»

По оценке министра сельского хозяйства Игнатия Аракеляна, 2017 год – год засухи, и у Армении есть проблемы с орошением.

«Этот год – год засухи, осадков было мало, и, к сожалению, есть водохранилища, которые полностью не заполнены, и у нас есть проблемы с орошением, проблемы на неорошаемых территориях», - сегодня в эфире фейсбуковской пресс-конференции Радио Азатутюн заявил министр.

«В основном это территории, занятые полевыми культурами, зерновыми и зернобобовыми, идущими на сено, что станет проблемой в плане высокой урожайности», - отметил он.

Один из заданных министру вопросов касался предоставляемой фермерам государственной поддержки. В этой связи Игнатий Аракелян пояснил: «Мы предоставили удобрения, дизельное топливо, не знаю, дошло или нет. Мы идем в направлении того, что сельское хозяйство должно быть эффективным. Сколько бы мы ни субсидировали, здесь пшеница никогда не будет прибыльной. Нужно найти другие культуры, и над этим мы работаем».

Из одного из сел Ширакской области прозвучала озабоченность в связи с тем, что у них нет комбайна и они вынуждены ждать, пока из других сел прибудет комбайн для уборки урожая. Министр в этой связи отметил, что для решения этого вопроса есть лизинговая программа, в рамках которой предоставляются 3-процентные кредиты, что позволяет сельчанам на лизинговых условиях приобретать сельскохозяйственную технику.

«Конечно, это дорого, и мелкие фермерские хозяйства не могут этим воспользоваться, поэтому мы объявили другую программу – станция сельхозтехники, которая будет оснащена высококлассной техникой и будет предоставлять услуги по цене ниже рыночной», - отметил министр, выразив, однако, сожаление в связи с тем, что программа «немного запаздывает».