Ованнисян, Оганян и Осканян вместе будут бороться против воспроизводства власти

Участвовавшие в парламентских выборах в составе одного блока Раффи Ованнисян, Сейран Оганян и Вардан Осканян вместе будут бороться против возможного воспроизводства власти Сержа Саргсяна.

«Я позволю себе сказать, потому что я более или менее знаю об этом. Я знаю, что и Сейран Оганян, и Вардан Осканян с Раффи Ованнисяном», - в беседе с Радио Азатутюн сказала член правления партии «Наследие» Сусанна Мурадян.

По ее словам, в последние дни лидер «Наследия» Раффи Ованнисян и заместитель председателя партии Армен Мартиросян начали переговоры вокруг объединения оппозиции. Сусанна Мурадян не уточнила, с какими другими силами и деятелями ведутся переговоры, лишь подчеркнула, что основные переговоры проходят с внепарламентской оппозицией и малочисленной парламентской оппозицией.

«Партия «Наследие» также готова сама присоединиться к любой другой разумной инициативе, в особенности для предотвращения воспроизводства власти Сержа Саргсяна, а также для того, чтобы его партия вновь не осталась у руля власти еще на пять лет», - сказала она.

По мнению Мурадян, страна стоит на пороге кризиса, увеличилась эмиграция, вырос внешний долг, поэтому нахождение Сержа Саргсяна у власти опасно, и чтобы не допустить этого, они готовы оставить в стороне все разногласия и ожадают того же от других оппозиционеров. По словам Сусанны Мурадян, уже в сентябре на заседании правления партии будут подведены итоги переговоры и объединенная оппозиция начнет уличную борьбу.

По словам представителя партии «Наследие», переговоры идут в позитивном ключе. По их расчетам, более 80% населения недовольны властью, поэтому их борьба имеет большие шансы на успех. Она отметила, что они приобрели опыт уличной борьбы и не повторят прежних ошибок.

Что касается утверждений о том, что у партии «Наследие» нет прежнего рейтинга и силы, то Мурадян заявила, что это всего лишь утверждения провластных СМИ, которые пытаются их дискредитировать,

«Если Раффи Ованнисяна или «Наследия» действительно нет, если они труп, исчезли, не существуют, то столько не говорили бы об этой партии и ее лидере», - добавила она.

Член правления партии «Наследие» сказала, что даже если в результате переговоров они останутся в одиночестве, все равно не откажутся от уличной борьбы, поскольку предотвращение воспроизводства Сержа Саргсяна должно быть единственной заботой оппозиции.