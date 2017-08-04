Прогресс в докладе Doing Business не имеет ничего общего с реальным состоянием экономики - эксперты

Правительство Армении рассчитывает на то, что после реализации намеченных на этот год программ, направленных на улучшение бизнес-среды, в следующем докладе Всемирного банка Doing Business среди 150 стран мира позиции Армении улучшатся на 12 пунктов.

Вчера премьер-министр Карен Карапетян провел совещание, в ходе которого сообщил, что из 49 мероприятий, запланированных на этот год, 20 – уже реализованы. В последнем докладе Doing Business Армения заняла 38-е место, по сравнению с предыдущим годом улучшив позиции на 5 пунктов.

Экономический обозреватель газеты «Айкакан жаманак» Айк Геворкян замечает, что пока Армения улучшает свои позиции, иностранные инвестиции сокращаются. «В этом рейтинге позиции Армении всегда были хорошими, но это никак не повлияло на качество экономики. Существует такая динамика: насколько улучшаются позиции Армении в рейтинге Doing Business, настолько сокращаются иностранные инвестиции», - отмечает Геворкян.

Согласно программе мероприятий этого года по улучшению бизнес-среды в Армении, в частности, планируется упростить процесс возврата налога на добавленную стоимость (НДС), обеспечить прозрачность таможенного контроля, облегчить процесс регистрации компании. По мнению экономического обозревателя, эти шаги окажут незначительное влияние в плане улучшения бизнес-среды. «Необходимы реальные глубокие реформы», - говорит Айк Геворкян.

А экономист Ваагн Хачатрян считает, что придание такой важности прогрессу в докладах Doing Business носит больше пропагандистский характер. Пока говорят об улучшениях, на самом деле «инвестиции сокращаются, эмиграция растет, уровень безработицы повышается», - говорит Хачатрян. Он также видит сходство в шагах, инициированных правительствами России и Армении. «Это напоминает стиль работы в бывшем СССР», - отмечает Ваагн Хачатрян, добавляя, что сразу приходят на память «Нью- Васюки» из известного фильма.

По словам экономиста, те инвесторы, которые, начиная дело в Армении основывались на данных Doing Business, «сильно ошиблись».