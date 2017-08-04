Обзор прессы за 4 августа

Газета «Айоц ашхар» оценивает ситуацию в регионе, в частности, в Нагорном Карабахе в контексте последних геополитических развитий: «Судя по характеру и направленности событий, разворачивающихся на мировой сцене, наш регион стал одной из горячих точек борьбы за разделение мира, где в каждый момент возможны новые неожиданности. Мы оказались в одной из опасных зон международных потрясений. Между тем, известно, что силы, которые решают судьбы мира, очень быстро принимают решения и прибегают к конкретным шагам. Таким же будет и поведение наших непосредственных соседей, которые рассматривают последнее обострение в американо-российских отношениях в качестве возможности воспользоваться этими противоречиями. А внешняя политика Армении, наоборот, построена на использовании общих интересов и точек соприкосновения в этих отношениях. В таких условиях, полагаем, начало осени будет самым удобным периодом для Азербайджана в плане организации новых провокаций».

Министр обороны Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян в недавнем интервью Общественному телевидению Армении заявил, что в случае нового нападения со стороны Азербайджана армянская сторона перейдет к наступательным действиям и нанесет сокрушительные удары азербайджанской стороне. В беседе с корреспондентом газеты «Жоговурд» заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев высказал мнение о том, что подобные заявления делаются потому, что вероятность новой войны возросла.