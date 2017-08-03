Законопроект о признании геноцида езидов поддержат и правящая партия, и оппозиция – депутат

Национальное собрание Армении осенью разработает законопроект о признании геноцида, совершенного в отношении езидов в 2014 году в иракской провинции Синджар. Сегодня, в годовщину преступления, совершенного три года назад в отношении езидского населения Ирака, об этом заявил депутат Национального собрания Армении от правящей Республиканской партии Армении (РПА), езид по национальности Рустам Махмудян.

3 августа езиды всего мира отдают дань уважения памяти тысяч езидов, массово убитых боевиками террористической группировки «Исламское государство» в Ираке 3 августа 2014 года.

По мнению Махмудяна, Армения готова к тому, чтобы квалифицировать события в Синджаре как геноцид, однако он советует езидской общине быть терпеливой. «Этот документ не должен быть принят на скорую руку, это не простой процесс, Республика Армения имеет внешнеполитические отношения с разным государствами. Будучи представителем общины, я лично не являюсь сторонником того, чтобы принимать какой-либо документ, ставя под угрозу вопросы национальной безопасности и внешней политики Армении», - сказал депутат.

Член фракции РПА Рустам Махмудян убежден, что ожидающийся законопроект поддержат как правящая партия, так и оппозиция.

Напомним, в 2016 году подобный законопроект, подготовленный депутатами фракции «Процветающая Армения» и Теваном Погосяном, парламент не принял.

«Я не хочу давать оценок представленному законопроекту, но я, как юрист, с уверенностью могу сказать, что законопроект не должен быть уязвимым, он должен быть лишен разночтений и четко соответствовать международным правовым принципам», - в этой связи сказал Рустам Махмудян.

Согласно докладу, опубликованному ООН в 2015 году, боевики «Исламского государства» «осуществили геноцид» в отношении этнического и религиозного меньшинства Ирана – езидов. В указанных в докладе свидетельствах есть доказательства пыток, убийство, похищений, принуждения сменить религию, вербовки малолетних детей и сексуального рабства. Как отмечает ООН, действия боевиков «характеризуются как стремление уничтожить древнюю общину».

«После 2014 года около 300 тысяч езидов, проживающих на севере Ирака, стали беженцами и живут в разных странах», - сказал Махмуян, добавив, что сведения о числе езидов, в настоящее время проживающих в местах своего исторического проживания, являются противоречивыми.