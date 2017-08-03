Гаро Пайлан осудил строительства общественного туалета на армянском кладбище в провинции Ван

Депутат-армянин от прокурдской Демократической партии народов Гаро Пайлан осудил строительство общественного туалета на армянском кладбище в районе Эдремит провинции Ван.

На днях власти Эдремита открыли в селе Дилкая общественный пляж, по соседству с которым были построены туалет, душевые кабинки и места для парковки. В ходе строительных работ из земли были извлечены человеческие кости.

В заявлении, опубликованном на сайте партии, Пайлан обратил внимание на то, что эта территория считается местом, подлежащим сохранению первой степени.

«Здесь есть важные исторические и культурные следы урартского периода 3-тысячелетней давности. Известная в народе местность под названием армянский Хоргом сто лет назад была преимущественно населена армянами, находящиеся здесь армянский монастырь и кладбище считаются важным историческим и духовным наследием. Когда думаешь о государственном подходе к меньшинствам, то уничтожение этих территорий посредством безответственной градостроительной политики, к сожалению, не вызывает удивления. Культурные сооружения, принадлежащие меньшинствам более ста лет, государством либо были конфискованы, либо другими способами уничтожены. По этой причине сейчас на всей территории Турции старые церкви, старые школы, принадлежащие немусульманам, превратились в мечети, спортивные залы, культурные центры или кинотеатры. Столетний грабеж продолжается», - в своем заявлении отметил депутат-армянин.

Ранее мэрия Эдремита заявила, что в селе Дилкая нет армянского кладбища и возле пляжа никаких сооружений построено не было, только у берега были установлены деревянные кабинки и передвижные туалеты.

Жители села, однако, по сообщению турецких СМИ, подтвердили, что упомянутый район когда-то был населен армянами и там находилось армянское кладбище.

Квалифицировав действия турецких властей как неуважение, Гаро Пайлан призвал предпринять надлежащие шаги для сохранения культурного наследия.