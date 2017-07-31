В первом полугодии 2017 года численность постоянного населения Армении сократилась на 6 200 человек

В течение первых шести месяцев 2017 года численность постоянного населения Армении сократилась на 6 200 человек, составив 2 979 900 человек. Такие данные, подводя итоги первой половины года, представила Национальная статистическая служба (НСС) Армении.

Сокращение численности постоянного населения становится еще более ощутимым, если сравнить данные за первые полугодия 2016-го и 2017 годов: в этом случае численность населения сократилась на 15 000 человек. По словам начальника отдела переписи населения и демографии Карине Куюмджян, у этого есть свои причины, наиболее влияющей из которых является миграция.

«По сравнению с тем же периодом прошлого года, уменьшилась численность постоянного населения, что обусловлено снижением рождаемости, ростом смертности, - отметила она и добавила: - Так как в предыдущие годы естественный прирост был больше, он в какой-то мере компенсировал сокращение численности населения. В 2017 году было зарегистрировано снижение естественного прироста, и, естественно, влияние миграции стало большим».

В течение первых шести месяцев текущего года из Армении уехали и не вернулись 8 700 граждан. По данным НСС, из них 1400 вообще были сняты с учета и нашли убежище за границей. В первой тройке стран, в которых просили убежища граждане Армении, - Россия, Грузия и США.

«Показатель, который я привела – 8 700 – это оценка показателей миграции, сформированная по результатам выборочного исследования домашних хозяйств», - пояснила Куюмджян.

Первая половина этого года была отмечена также снижением уровня рождаемости на 6,5%. В вопросе деторождения самой пассивной является Сюникская область, самым активной – Ереван.

Помимо рождаемости, сократилось также число браков. Вместо этого, согласно данным статистики, выросло число смертей и разводов.