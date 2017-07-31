Произошедшее летом 2016 года «было незаконным подавлением акции мирного неповиновения» - Армен Мартиросян

По оценке заместителя председателя партии «Наследие» Армена Мартиросяна, действия, совершенные по отношению к гражданам год назад, в дни, последовавшие за захватом территории полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване, были «полностью незаконными».

В беседе с Радио Азатутюн зампред «Наследия», в частности, отметил: «Имела место незаконная операция, потому что, к сожалению, впервые гражданские лица, стоявшие за спиной полицейских, с железными прутьями напали на граждан».

Армен Мартиросян убежден, что вследствие насилия, совершенного по отношению к гражданам, число раненых на самом деле превосходило ту цифру, которая сообщалась [официально указывалась цифра 60], поскольку, по утверждению Мартиросяна, многие граждане, в том числе и его друзья, не обратились к врачу. «Опасаясь стать мишенью, они лечились в домашних условиях. Поэтому я однозначно считаю, что раненых было гораздо больше, чем официально сообщалось», - сказал зампред партии «Наследие».

Описывая произошедшее, Армен Мартиросян также отметил, что для него особенно горьким стало то, что не только представители силовых структур совершали нападения, «что может рассматриваться как естественное явление», но наряду с полицейскими в отношении граждан насилие совершали также гражданские лица.

«Именно тогда у меня появилось чувство потери государственности, - сказал Мартиросян и заключил: - Было очевидно, что там не законность устанавливали, а исключительно посредством силовой, незаконной операции подавляли акцию мирного неповиновения граждан».

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