HRW: Спустя год после июльских протестов жертвы насилия все еще ждут правосудия
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что власти Армении не смогли дать полный отчет по поводу насилия в отношении «в основном мирных участников демонстраций и журналистов», совершенного полицией в июле прошлого года.
В сообщении от 30 июля организация также отметила, что в прошлом году, по меньшей мере, в отношении 32 демонстрантов были выдвинуты обвинения: 21 из них были осуждены, 11 были приговорены к заключению.
«Спустя год после июльских демонстраций жертвы полицейского насилия по-прежнему ожидают правосудия и отчетности», - заявил директор HRW по вопросам Южного Кавказа Георгий Гогиа. Он добавил: «Доверие общества в отношении системы полиции и правосудия серьезным образом подорвано, и чтобы вернуть это доверие, необходим эффективный процесс отчетности».
Напомним, что вечером 29 июля 2016 года с площади Свободы в Ереване началось мирное шествие, которые в районе Сари Таг и на улице Хоренаци столкнулось с полицейскими и действующими за их спиной людьми в штатском. Для разгона очередной демонстрации в поддержку вооруженной группы «Сасна црер», захватившей территорию полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване, были применены специальные средства, нападениям подверглись и журналисты, которые освещали события. Пострадали сотни граждан, в том числе около трех десятков журналистов, около 200 человек было задержано.
Вооруженная группа «Сасна црер», которая захватила полицейское здание ранним утром 17 июля 2016 года и удерживала его на протяжении около двух недель, требовала отставки президента Сержа Сарсгяна и освобождения лидера оппозиционного движения «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна. Члены вооруженной группы сдались правоохранительным органам 31 июля. Во время противостояния погибли трое полицейских. Несколько членов группы «Сасна црер» были ранены.
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