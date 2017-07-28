Новый консул РФ в Гюмри обещает «открытую и публичную работу»

По заверению нового консула Российской Федерации в Гюмри, консульство будет работать открыто и публично. Приехавшему на днях с семьей в Гюмри Александру Копнину журналисты сегодня напомнили, что его предшественник придерживался политики необщения со СМИ.

«Я сожалею, что сложилось мнение, что мы не открыты для СМИ. Конечно, мы открыты для СМИ и всегда будем открыты, поскольку мы работаем для людей, и люди должны знать, чем мы занимаемся, как работаем. Мы постараемся работать с вами конструктивно и оперативно отвечать на все ваши вопросы», - сегодня пообещал новый российский консул.

Отметим, что уже 15 лет действующее в Гюмри консульство РФ особенно после убийства российским военнослужащим семи членов семьи Аветисян превратилось в закрытую для СМИ структуру.

Российский дипломат сегодня также встретился с губернатором Ширакской области Артуром Хачатряном. После встречи, отвечая на вопросы журналистов, Копнин отметил, что осведомлен о том, что большое число туристов из России посещает Армению, чему во многом способствовало также разрешение для граждан РФ на въезд в Армению по внутренним российским паспортам.

На вопрос, есть ли новые подходы в решении миграционных вопросов, консул ответил: «Сейчас мы пытаемся облегчить консульские услуги для взаимных визитов. Эти вопросы будут рассмотрены в комплексе, они очень разные. Сейчас я не могу однозначно ответить».

Копнин сегодня также сказал, что видит возможности для экономического сотрудничества между двумя странами, подчеркнув, что для России Армения «является очень важным партнером».

По словам же губернатора Ширака Артура Хачатряна, поскольку правительство в настоящее время пытается реализовать в общинах программы экономического развития, интерес российских бизнесменов очень важен для области.

«Мы обсудим совместные программы, урегулируем не только консульские отношения, но и бизнес-отношения. И хотя мы знаем, что это не входит в функции консульства, но в любом случае между армянскими и российскими компаниям необходимо устанавливать бизнес-отношения», - сказал губернатор.