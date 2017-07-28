Обещания об инвестициях в Сюнике остаются в силе – премьер

Премьер-министр Армении Карен Карапетян, проведший сегодня выездное совещание в Сюникской области, заверил, что данные в предвыборный период обещания об инвестициях в Сюнике остаются в силе.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, премьер, однако, не назвал конкретных цифр. «Я сейчас цифр не помню, но в Сюнике инвестиций будет больше», - сказал глава правительства.

Напомним, 11 марта, во время избирательной кампании Карапетян в областном центре Сюника, Капане, заявил, что планируется инвестировать в Сюнике до 55 млн долларов.

Премьер-министр сегодня не уточнил, сколько из обещанных 55 млн долларов уже инвестировано.

Карен Карапетян провел сегодня в Сюнике продлившееся 4,5 часа закрытое совещание с представителями органов местного самоуправления и бизнеса, сотрудниками областной администрации. После совещания, отвечая на вопросы журналистов, премьер заявил, что они обсудили проблемы, имеющиеся в различных сферах.

«Мы говорили и о доходах, о воде, и о сельском хозяйства. Все проблемы первоочередные, нет проблем, которые нужно решать первыми, их нужно решать параллельно. И проблему мусора нужно решать, и село развивать, все они важны», - сказал Карапетян.

Он также прокомментировал появившуюся в последнее время в СМИ информацию о напряженной ситуации в Сюнике и разногласиях между членами команд губернатора Ваге Акопяна и бывшего губернатора Сурика Хачатряна. «Я к этому отношусь с юмором», - в этой связи отметил Карен Карапетян.

По словам губернатора Сюника Ваге Акопяна, решение имеющихся в области проблем создаст новые возможности для экономического развития.

«Мы предложили правительству обратить большее внимание на дорожное строительство и водоснабжение. Пока у нас не будет надлежащих коммуникаций, мы не можем говорить о вложении дополнительных средств в сферу бизнеса», - сказал губернатор.