Послы США и Великобритании подчеркивают, что Армения должна решать сама, насколько она хочет углубить связи с Западом

Важно, чтобы Армения сама решала, с кем она сотрудничает в области безопасности и обороны. Об этом сегодня заявил посол США в Армении Ричард Миллз, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, не мешают ли отношения Армении с Россией в военно-политической сфере углублению отношений с Соединенными Штатами.

«Нет, такого препятствия нет, в последние годы в этой сфере отношения между Арменией и Соединенными Штатами продвинулись вперед и углубились. Это свидетельствует о способности Армении работать со всеми своими соседями, а также указывает на то, что Армения принимает участие в вопросе международной безопасности. Будучи членом ОДКБ, в оборонной сфере Армения также тесно сотрудничает с Соединенными Штатами, а также участвует в миссиях НАТО.

Как я уже неоднократно говорил, это не вопрос о победителе или проигравшем. В вопросах, касающихся безопасности и обороны, Армения может извлечь пользу, сотрудничая как с нами, так и с другими, но важно, чтобы Армения сама решала, с кем она сотрудничает в этих сферах», - заявил посол Миллз.

Сегодня посол США вместе со своим британским коллегой и главой МЧС Армении Давидом Тонояном присутствовал на учениях, проходящих в Котайкской области Армении в рамках сотрудничества трех стран. На вопрос Радио Азатутюн, не скажутся ли негативно также на союзнице России, Армении, новые санкции Вашингтона против Москвы, посол дал отрицательный ответ.

«Если вооруженные силы и правительство Армении хотят, то я не вижу никаких препятствий для продолжения сотрудничества с Арменией в сфере безопасности», - заявил посол США Ричард Миллз.

Посол Великобритании в Армении Джудит Маргарет Фарнуорт в беседе с Радио Азатутюн также подчеркнула, что в основном армянская сторона решает, насколько она хочет углубить связи с Западом.