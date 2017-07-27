Правительство дало согласие на залог 69,9% акций ЭСА

Правительство Армении сегодня дало согласие на то, чтобы ЗАО «Ташир Капитал» отдало под залог 69,9% принадлежащих ему акций компании «Электрические сети Армении» (ЭСА) с целью получения кредитных средств в размере 160 млн долларов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатского банка развития (АБР).

По словам пресс-секретаря ЭСА Натальи Сарджанян, от каждого из банков компания получит кредит на сумму 80 млн долларов. Правительство также поставило условие: если дело дойдет до конфискации залога, то нужно исключить передачу права собственности на акции без получения письменного согласия правительства Армении и Комиссии по регулированию общественных услуг.

Экономист Артак Манукян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что этот вопрос в правительстве не был поставлен на открытое обсуждение и мог даже не оказаться в повестке дня, если бы число закладываемых акций было на несколько процентов меньше. «Поскольку в случае сделок с больше чем 65% акций необходимо получить согласие правительства, этим объясняется то, что вопрос вошел в повестку правительства», - пояснил он.

Как отмечается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ЭСА, 80 млн долларов, которые будут получены от Азиатского банка развития, будут направлены на улучшение распределения электроэнергии, повышение энергетической независимости и эффективности, также предусматривается снизить потери, доведя их к 2021 году с 10% до 8%.

Процесс, по словам Артака Манукяна, непрозрачный, неизвестно, куда в конце концов будут направлены эти кредиты: «В системе есть столько непрозрачности… например, и в прошлом были случаи, когда из энергетической системы брали средства, кредиты, затем оказывалось, что выплачивали долг «Наирита»… Здесь, грубо говоря, царит бардак, и в этом смысле не исключено, что в дальнейшем выяснится, что и этими кредитами были закрыты какие-то дыры и прочее. Но в формальном плане у нас нет достаточных оснований, чтобы доказать это, и мы должны принять то обоснование, которое представлено. А представлено обоснование того характера, что, опять-таки говорю, нет никакой причины или обоснованного логического объяснения, почему потребитель должен платить за то, чтобы ЭСА получала больше прибыли».

Повышение энергетической независимости и эффективности и снижение потерь логически не должно привести к повышению тарифов на электроэнергию. Наоборот, по мнению Артака Манукяна, в других странах это могло бы привести к снижению тарифов.

Согласно формуле тарифа на электроэнергию, гражданин Армении в настоящее время платит за потери, которые составляют 11,2%, в том случае, когда фактические потери ЭСА меньше, они составляют только 10%. А вообще приемлемым размером потерь является 5-6%.

Снижение потерь, по мнению экономиста, в формальном плане не является для Комиссии основанием для того, чтобы представить заявку о снижении тарифов. «ЭСА, по сути, берет кредит, чтобы было больше прибыли, и в этом контексте у Комиссии по регулированию общественных услуг нет для этого формальных оснований, поскольку там для представления тарифных заявок необходимы факторы. Здесь нет указанных факторов: скажем, не было пересмотра цен на газ и прочее… Все те факторы, которые закреплены в методологии, здесь по этим правилам игры не меняются», - сказал Манукян.

Он напомнил, что когда тариф на электроэнергию с 39 драмов повысился до 42 драмов, это объяснялось необходимостью погасить взятые кредиты, в дальнейшем, однако, когда кредиты были погашены, тариф не был снижен. «Это та сфера, где есть непрозрачность, по большому счету, здесь есть довольно много возможностей для представления произвольных тарифных сценариев. Соответственно, есть возможность брать с довольно широких слоев населения дополнительные суммы».

Экономист считает, что в этом году заявок на пересмотр тарифов на электроэнергию не будет, однако следующий год принесет с собой довольно серьезные энергетические вызовы и потребителям придется платить больше.

«В формальном плане кредит является только положительным, но поскольку сфера непрозрачна, мы не можем знать, то, что мы платим, мы платим только за указанные факторы или также за побочные факторы», - заключил экономист Артак Манукян.