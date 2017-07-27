Американский генерал: «У нас довольно широкое сотрудничество с Минобороны Армении»

«Программы военного сотрудничества с Арменией успешны и будут продолжены». С таким заявлением сегодня на пресс-конференции в Ахуряне выступил генерал-адъютант Национальной гвардии американского штата Канзас, генерал-майор Ли Тафанели.

«У нас довольно обширное сотрудничество в военной сфере, и это сотрудничество мы осуществляем с Министерством обороны Армении, - сказал американский генерал, добавив: - С Министерством обороны Армении мы сотрудничаем в рамках программы штата. В год мы проводим 10-15 мероприятий в различных областях, это сотрудничество довольно успешно и носит продолжительный характер. Мы планируем продолжать с таким же качеством».

Накануне американский генерал встретился с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном.Согласно сообщению Минобороны Армении, американская сторона выразила готовность продолжить сотрудничество в формате долгосрочных программ по обучению сержантов, оценке подразделений военной медицины и участвующих в международных миссиях миротворцев.

Отметим, что с 2002 года Соединенные Штаты оказали Армении военную помощь в размере почти 50 миллионов долларов.

Ли Тафанели и министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян сегодня в Ахуряне наблюдали за учениями спасателем Ширакской области. Эксперты Национальной гвардии Канзаса провели десятидневные курсы с шестью пожарными и спасательными командами области по оказанию первой медицинской помощи, основам жизнеобеспечения и работе с опасными материалами.

Сотрудничество со штатом Канзас будет продолжено также по линии МЧС. Министр Тоноян сегодня заявил, что в ближайшее время будет также решен вопрос технического оснащения.