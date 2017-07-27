Израиль готов продавать оружие всем, включая Армению: Шаварш Кочарян

Позиция Израиля очень проста и была озвучена публично – они готовы продавать оружие всем, в том числе Армении. Об этом сегодня после заседания правительства журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Армянский дипломат сделал такое заявления, отвечая на вопрос СМИ по поводу продажи оружия Израилем Азербайджану.

Говоря о военном сотрудничестве между Арменией и Израилем, замминистра отметил, что у Армении в этой сфере есть свой собственный формат – это ОДКБ, а также в рамках определенных программа и НАТО.

На вопрос, собирается ли Армения покупать оружие у Израиля, Шаварш Кочарян ответил так: «Этоуже адресовано не мне».

Напомним, что накануне с трехдневным официальным визитом в Армению прибыл министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби. Он находится в Армении для того, чтобы «укрепить отношения между Арменией и Израилем».