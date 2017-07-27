Возле здания правительства прошла акция протеста с требованием возобновить работу завода «Наирит»

Бывшие работники ереванского завода по производству синтетического каучука «Наирит» сегодня организовали акцию протеста возле здания правительства в Ереване. Они требовали возобновления работы предприятия.

Один из членов группы, координирующей акции протеста, сообщил Радио Азатутюн о том, что они даже готовы отказаться от штрафов и пений, связанных с задержкой выплаты им заработной платы, если простаивающих завод будет перезапущен.

Он отметил, что долг перед бывшими сотрудниками завода составляет около 5 миллиардов драмов (около 10,5 миллионов долларов). В основном это штрафы и пении. Сама же задолженность по зарплате уже погашена.

Протестующие отмечали, что в начале августа должна состояться встреча между членами правительства и потенциальными инвесторами. Они связывают надежды с этой встречей.