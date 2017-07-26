Азербайджанцы снова обстреливают населенные пункты, в селе Чинари детей перевезли в убежище

Граничащее с Азербайджаном село Чинари Тавушской области Армении подверглось очередному опасному обстрелу с той стороны границы. В селе даже были вынуждены на час увести детей из детского сада в убежище.

Житель села Чинари Тигран Ванян рассказал, что сначала разрушительные мины были выпущены по позициям, а после полудня уже в направлении села. Вся его работа за этот год – более 3000 собранных снопов сена, в считанные минуты сгорели. «Я на комбайне жал на моем поле. Мы пришли и увидели, что все охвачено пламенем. За 10-15 минут все полностью сгорело, и все инструменты тоже», - рассказал Ванян.

Из сельской администрации пришли и посчитали ущерб, нанесенный занимающемуся животноводством Тиграну, который составил примерно 12 млн драмов. Ванян говорит, что теперь вынужден сократить поголовье скота.

А 17-летний житель села Чинари Агаси Мирзоян пошел пасти коров и попал под обстрел. Он рассказал, что около часа не мог выйти из укрытия и довольно сильно испугался.

Воспитательница сельского детсада Алвард Алипян рассказала: «Дети играли, пели, танцевали. Затем начались выстрелы, которые продолжались примерно час, но мы уже укрылись в убежище. Выстрелы прекратились, и мы пошли полдничать, и в это время вновь стали стрелять».

Каждый раз во время обстрелов жители села вспоминают трудности, перенесенные ими еще в 90-е годы, и рассказывают, как часами укрывались в тоннелях и даже проводили там дни вместе с детьми. «Я считаю, что годы моей молодости, которые я провела в этом трннеле, я практически потеряла», - сказала Алвард Алипян.