«Известия»: В скором времени страны ЕАЭС могут обсудить вопрос создания единой расчетной денежной единицы

Не исключено, что в скором времени государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят вопрос создания единой расчетной денежной единицы. Об этом сегодня пишет российское издание «Известия», особо подчеркивая, что речь не идет о создании единой валюты стран ЕАЭС.

«Евразийский банк развития (ЕАБР) предложил центробанкам входящих в ЕАЭС стран создать региональный расчетный инструмент по примеру ЭКЮ, действовавшей в Европе в 1979–1998 годах до введения евро. Пока главным апологетом идеи является Казахстан, где предлагают пойти еще дальше и задействовать при создании расчетной валюты блокчейн», - пишут «Известия».

По убеждению авторов идеи, новая расчетная единица может использоваться в ходе безналичных финансовых операций, осуществляемых между правительствами и банками государств-членов ЕАЭС. Судя по публикации российского издания, против создания единых евразийских финансовых механизмов не возражают и работающие в руководящих структурах ЕАЭС представители Армении. «Известия», в частности, приводят слова директора департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Давтяна.

«В перспективе введение евразийской расчетной единицы могло бы способствовать увеличению доли национальных валют во взаимной торговле между резидентами государств-членов, а также более эффективному управлению валютными рисками и снижению транзакционных издержек при взаимных расчетах», - отметил Давтян, который в прошлом работал в Центральном банке Армении в качестве руководителя Центрального депозитария, а в 2008 -2016 годах являлся одним из руководителей «Конверсбанка».

По утверждению некоторых московских экспертов, однако, создание расчетной денежной единицы ЕАЭС должно стать первым этапом объединения финансовых рынков.

«Развитие региональной расчетной денежной единицы имеет реальный смысл, если далее происходит постепенное движение стран-участниц к созданию валютного союза», - в беседе с «Известиями» отметил эксперт действующей в Москве группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

«Известия», кстати, отмечают, что к идее создания единой расчетной единицы ЕАЭС власти России относятся без особого энтузиазма.

«В российском ЦБ считают, что роль региональной денежной единицы должен выполнять рубль, и не нужно придумывать новую», - рассказал газете осведомленный источник, близкий к ЕЭК, который однако, пожелал остаться анонимным.

«Вместе с тем в Центробанке России признают, что национальная валюта доминирует только в двусторонних сделках с участием РФ. В сделках же между другими государствами пока превалирует доллар, и это означает, что рубль как региональная валюта не выполняет функцию универсальной меры стоимости и платежа, а функцию расчета и средства обращения - частично», - пишут «Известия».