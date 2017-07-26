Обзор прессы за 26 июля

Издание Lragir.am пишет: «Премьер-министр Карен Карапетян сейчас находится в положении, по крайней мере, потенциального козла отпущения. Все понимают, что решения принимает не он. Но подразумевает ли премьерство то, что глава правительства должен быть реальным принимающим решения? Вряд ли. По крайней мере, до 2022 года в вопросе того, кто принимает решения, будет царить крайне относительная ситуация. Вместо этого, ситуация будет однозначной в вопросе того, с кого спрашивать. Премьер будет первым лицом, президента с такими полномочиями уже не будет».

Газета «Аравот» призывает городские власти Еревана обратить должное внимание на состояние автобусных остановок, что, по мнению издание, также важно в плане развития туризма. «Люди, в том числе гости столицы, на остановках не могут получить информацию о маршрутах, номерах автобусов, которые останавливаются на данной остановке», - отмечает газета.

Газета «Грапарак» пишет: «Фонд ООН в области народонаселения два года назад провел изучение, заключив, что даже в случае наиболее благоприятного сценария население Армении к 2050 году составит 3,2 миллиона, а при наиболее неблагоприятном сценарии, если ничего не будет сделано в плане остановки эмиграции и стимулирования рождаемости, в Армении останется менее 2 миллионов человек. Тем не менее, в своих предыдущих посланиях и программных выступлениях [президент] Серж Саргсян никогда не высказывал обеспокоенности по поводу демографического вопроса».