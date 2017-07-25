Правительство Армении решило сократить в ближайшие три года финансирование сферы образования. Согласно программе среднесрочных расходов на 2018-2020 гг. выделяемая данной сфере доля ВВП будет снижена: если в этом году она составляет 2,34%, то в 2018 году составит 2,18%, в 2019-ом - 1,99%, а в 2020-ом – 1,85%.

Такая экономия, по мнению эксперта в области образования Сероба Хачатряна, говорит об отношении правительства к данной сфере: «красивые слова, амбициозные программы, но ни копейки денег».

«Сферу образования мы должны рассматривать не в качестве расходов, а в качестве вложений. Если ты не выделяешь денег на образование, ты, по сути, не делаешь вложений, следовательно, не можешь ничего ожидать через несколько лет. Причиной плохого состояния системы сегодня является то, что 15-20 лет назад мы также не выделяли деньги на образование. Почему сегодня наш премьер-министр едет в областные администрации и жалуется, что там плохо работают и прочее?.. Возможно, плохо работают, потому что в свое время в образование этих людей не были вложены деньги», - сказал специалист.

Хачатрян убежден, что для сферы образования это «настоящая катастрофа». По его словам, помимо ассигнований от ВВП будет также сокращение в абсолютных цифрах, то есть школы и вузы получат меньше денег.

По словам специалиста, если нет денег, нет и квалифицированных специалистов и образованного поколения. Руководители, требующие самоотверженной работы от учителей, фактически, не только не способствуют улучшению условий их работы, но и вынуждают к тому, чтобы педагогика стала для них второстепенным делом.

«Тебе кажется, что ты сэкономил деньги, должен был дать учителю 100 тысяч драмов, а дал 80 тысяч, как хорошо, что он не протестует… Но это не так. Все в этой жизни имеет свою цену, и опасность здесь состоит в том, что в Армении выбран другой вариант: молча наносится вред системе», - сказал Сероб Хачатрян.