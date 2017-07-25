Акция протеста у КПП «Баграташен», торговцы недовольны условиями

Жители окрестных сел сегодня с раннего утра собрались возле контрольно-пропускного пункта «Баграташен» на границе с Грузией. Они время от времени блокируют дорогу, ведущую через КПП в Армению.

Сельчане отмечают, что привозят из Грузии товары и продают их в соседних селах, чтобы заработать на жизнь. Однако, по их словам, сегодня на границе они столкнулись с проблемами.

С протестующими сегодня встретился сотрудник Государственной службы по безопасности продуктов питания, представив им решение, которое было принято странами-членами Евразийского экономического союза еще в ноябре 2016 года и вступило в силу с 1 июля этого года. Согласно этому решению, торговцы при каждом въезде из Грузии в Армению имеют права ввозить не больше 5 килограммов товара, в противном случае товар должен пройти процедуру таможенного оформления.

Протестующие отмечают, что нанимают машину, привозят из соседней стране товары, чтобы заработать на жизнь, а в результате им остается очень маленькая сумма.

Жители Баграташена говорят, что в селе на 90% средством к существованию является торговля, и этой возможности их сегодня лишают. Молодые люди отмечают, что будут вынуждены уехать из села и искать работу за рубежом.