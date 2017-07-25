Генрих Мхитарян: «Для меня нет границ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо пока не решил, в каком качестве в новом сезоне будет выступать на поле Генрих Мхитарян, однако сам Мхитарян заверяет, что открыт для любого предложения.

«Что бы ни решил Моуриньо, я готов взять на себя эту роль, - накануне, согласно Guardian, сказал он и добавил: -У меня нет предпочтений, я люблю играть, и если я играю, то выкладываюсь по максимуму, независимо от того, играю ли в качестве полузащитника или нападающего».

Спустя год после перехода из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» в беседе с журналистами Мхитарян заявил, что не сожалеет об этом своем решении, поскольку в составе «Красных дьяволов» стал сильнее и увереннее в себе. «Некоторые говорят, что в Дортмунде я был лучше, однако я не жалею, что переехал в Манчестер, я очень счастлив, - сказал 28-летний полузащитник, добавив: - Думаю, я усердно работал и сделал все, чтобы показать всем, что могу играть и в пределах своих возможностей давать лучшее команде».

Спортивные комментаторы отмечают, что эти слова Мхитаряна, в первую очередь, пожалуй, адресованы Жозе Моруриньо, который в прошлом году после перехода Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед» на протяжении месяцев держал его на скамейке запасных.

«Трудности прошлого года очень мне помогли, закалили меня психологически. Я никогда не говорил, что у меня были здесь трудные времена. Если в такие моменты отступишь, то потеряешь смысл жизни. Ты должен оставаться положительно настроенным, сильным и очень энергично работать, потому что за одну секунду все может измениться, и со мной именно это и произошло», - сказал армянский футболист.

Мхитарян не стал скрывать, что требовательный Моуриньо в новом сезоне ожидает от них больше голов. «Наш тренер говорит нам, что мы должны делать больше, поскольку следующий сезон будет чуть более сложным, мы будем играть не в Лиге Европы, а в Лиге чемпионов, а это совсем другое. Мы усердно работаем и уверены, что добьемся хороших результатов», - сказал он.

Британская Guardian отмечает, что в предыдущих клубах – дотрмундской «Боруссии» и донецком «Шахтере», Мхитарян во втором сезоне улучшал свои навыки и сейчас уверен, что то же самое произойдет и в случае с «Манчестер Юнайтед». «Я ожидаю чего-то хорошего, поскольку знаю, что всегда можно стать еще лучше, для меня нет границ», - в беседе с британскими журналистами сказал Генрих Мхитарян.

Напомним, что Генрих Мхитарян перешел в «Манцестер Юнайтед» летом прошлого года. На его счету 41 матч, 11 голов и 5 голевых передач за манкунианцев. В прошлом сезоне в составе «МЮ» он стал победителем Суперкубка Англии, Кубка Футбольной лиги и Лиги Европы.