Депутат от РПА не исключает ни один из сценариев

Вопрос о возможности того, что президент Армении Серж Саргсян в следующем году займет должность премьер-министра, депутат Национального собрания Армении от фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Карен Бекарян разделяет на три компонента.

«Правовой элемент - в этом плане, мне кажется, все мы понимаем, что никаких проблем нет. Здесь возникает второй вопрос: вопрос решения правящей силы, политического большинства, кто будут кандидаты и какой будет сделан выбор - придет время, и мы все поймем. Но есть также третий элемент, который уже касается лиц, в том числе действующего президента, то есть, его желания или его политического решения в связи с его карьерой или с его следующим родом деятельности», - выступая в «Воскресной аналитической программе с Тамразяном» в эфире «Азатутюн ТВ», сказал Бекарян.

«Все эти компоненты должны с течением времени проясниться, и общественность, естественно, в свое время узнает обо всем не только в качестве избирателя, но и в качестве заинтересованного участника», - добавил он.

Напомним, благодаря конституционным изменениям в Армении у Сержа Саргсяна появилась возможность после 9 апреля 2018 года, когда истечет срок его президентских полномочий, продолжить руководить страной в качестве премьер-министра, в третий раз заняв пост главы государства.

Интерес общественности к этому вопросу, по словам Карена Бекаряна, «вполне понятен», но есть также вторая сторона вопроса: «Если, к примеру, мы сейчас попытаемся забежать на пять лет вперед, и когда останется год или несколько месяцев до решения вопроса кандидатуры премьера при новой системе правления страны, честно Вам скажу, не думаю, что интерес общественности к этому вопросу будет меньше или слабее, исходя из того обстоятельства, что уже нет этого элемента: действующий президент и возможность перехода на эту должность. То есть, интерес общественности и вообще интерес в первую очередь мотивируется как раз тем, что премьер-министр будет фактическим главой государства, во всяком случае, по всем возможностям, которые предоставляет парламентская система. Я бы не связывал это лишь с тем, что есть вопрос возможного выдвижения президента и прочее».

На вопрос, исключает ли он, что президент может просто оставаться руководителем партии и руководить страной на этой должности, Бекарян ответил, что не исключает ни один из сценариев, поскольку партийное большинство пока к этому вопросу не обращалось.