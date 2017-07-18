Земля в огне: крупнейшие лесные пожары 2017

Каждое лето в мире горят сотни миллионов гектаров леса, унося сотни жизней. В 2017 году из-за неконтролируемой жары и неосторожности людей пожары в отдельных регионах уже поставили рекорды по своему масштабу.
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Американский штат Калифорния в этом году охватил один из сильнейших пожаров за последние несколько лет – за неделю произошло 630 возгораний
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По данным лесников, в регионе горят свыше 14 тысяч гектаров
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Причиной возгорания стали высокая температура и низкая влажность воздуха
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В нескольких регионах объявили режим чрезвычайного положения
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