Тяжелая строительная техника выведена с территории ярмарки на улице Фирдуси

Торговцев с открытого рынка на улице Фирдуси в центре Еревана и владельцев находящихся на этой территории жилых домов сегодня с раннего утра ждал неприятный сюрприз.

Сотрудники мэрии посредством нескольких десятков рабочих и тяжелой строительной техники, принадлежащей компании, строящей новый элитный квартал на этой территории, на рассвете, примерно в 6:30 утра, попытались начать работы по демонтажу рынка. Жители и торговцы, однако, не позволили им сделать это.

После продлившейся примерно два часа борьбы рабочие ушли, была выведена также тяжелая техника. Сотрулники мэрии, однако, долгое время не позволяли торговцам открывать павильоны, мотивируя это тем, что скоро придет представитель правительства и выслушает жалобы торговцев и жителей. Прождав около двух часов, торговцы, в конце концов, открыли магазины.

«Мы понимаем, что они постепенно, шаг за шагом, пытаются нас, жителей, достать, создать нам неудобства... им кажется, что мы должны согласиться на любое предложение денег или квартиры», - сказал один из жителей домов.

В 2007 году, как говорят жители, последний участок земли в центре города был признан представляющим общественный интерес с целью превращения данной территории в элитный квартал. Часть собственных домов на территории ярмарки была снесена, спустя короткое время компания-застройщик «Глендейл хиллз» признала себя банкротом, часть покинувших свои дома граждан фактически до сих пор осталась без крова.

В мэрии Еревана Радио Азатутюн сообщили, что сейчас появился новый инвестор, не указав при этом его имя. Как заявили в мэрии, для возобновления строительных работ ярмарка должна быть демонтирована.

Отметим, что месяц назад торговцы встретились с мэром и обсудили с ним этот вопрос. Они попросили пойти им навстречу и установить в качестве окончательного срока закрытия ярмарки 31 декабря.