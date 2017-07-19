Мэрия Еревана: Найдено решение спорного вопроса платы за парковку посредством SMS-сообщения

Мэрия Еревана сообщает, что найдено решение вызвавшего в обществе жаркие споры вопроса платы за парковку автомобилей, взимаемой посредством SMS-сообщения.

Напомним, компания «Паркинг Сити Сервис» несколько недель назад уведомила водителей о том, что с 1 августа за 1 час парковки на выделенных красными линиями участках они будут платить 149 драмов вместо прежних 100 драмов, а за целый день парковки – 748 драмов вместо прежних 500 драмов. Речь идет только об оплате посредством SMS-сообщения. Это уведомление вызвало недовольство многих граждан.

Фракция «Елк» Совета старейшин Еревана потребовала от мэра Тарона Маркаряна приостановить программу увеличения платы за парковку посредством SMS-сообщения.

«В результате совместной работы мы рады зафиксировать, что благодаря готовности сторон стало возможно найти эффективное решение. Создан специальный формат, который позволяет сохранить тип взимания платы за парковку посредством SMS-сообщения и с 1 августа сего года совершать оплату без посреднической платы и НДС путем установки льготной платы за SMS-услугу в размере 2 (двух) драмов РА.

Считаем необходимым напомнить, что формат взимания суммы посредством SMS-сообщений изначально предусматривался как временное решение, однако он успел стать удобным инструментом, и вовлеченные в процесс стороны поставили перед собой задачу сохранить это удобство», - сообщает мэрия на своей странице в Facebook.